GTA: Carcer City lśni. Twórca fanowskiego projektu chwali się postępami i ulepszeniami grafiki

Scena modderska nie przestaje zaskakiwać. Podczas gdy wszyscy odliczają miesiące do premiery GTA 6, modder o pseudonimie DeadpoolMKD zaprezentował nowy materiał z ambicjonalnego projektu GTA: Carcer City. Film skupia się na ulepszeniach wizualnych, które wyciskają z silnika ery 3D znacznie więcej, niż mogliśmy zobaczyć w oryginałach.

GTA: Carcer City – nowy blask mrocznego miasta

Najnowszy materiał wideo pokazuje, że GTA Carcer City zaoferuje znacznie wyższy poziom detali niż klasyczne odsłony na tym samym silniku. Mod wprowadza zaawansowane cienie oraz poprawione odbicia na karoseriach pojazdów (specular lighting), co nadaje grze nowoczesnego sznytu, mimo zachowania klimatu retro. Twórca celuje w stworzenie najbardziej szczegółowej metropolii w historii modyfikacji do San Andreas, inspirowanej takimi miastami jak Detroit, Pittsburgh czy Cleveland.