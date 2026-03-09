GTA: Carcer City lśni. Twórca fanowskiego projektu chwali się postępami i ulepszeniami grafiki

Scena modderska nie przestaje zaskakiwać. Podczas gdy wszyscy odliczają miesiące do premiery GTA 6, modder o pseudonimie DeadpoolMKD zaprezentował nowy materiał z ambicjonalnego projektu GTA: Carcer City. Film skupia się na ulepszeniach wizualnych, które wyciskają z silnika ery 3D znacznie więcej, niż mogliśmy zobaczyć w oryginałach.
GTA: Carcer City – nowy blask mrocznego miasta
Najnowszy materiał wideo pokazuje, że GTA Carcer City zaoferuje znacznie wyższy poziom detali niż klasyczne odsłony na tym samym silniku. Mod wprowadza zaawansowane cienie oraz poprawione odbicia na karoseriach pojazdów (specular lighting), co nadaje grze nowoczesnego sznytu, mimo zachowania klimatu retro. Twórca celuje w stworzenie najbardziej szczegółowej metropolii w historii modyfikacji do San Andreas, inspirowanej takimi miastami jak Detroit, Pittsburgh czy Cleveland.
Akcja moda przenosi nas do 2001 roku. Wcielamy się w byłego policjanta, który próbuje przetrwać w upadającym mieście – miejscu znanym fanom z brutalnej serii Manhunt. Świat gry ma być brudny, niebezpieczny i pełen neonowych barw walczących o uwagę wśród ruin fabryk i ciemnych zaułków.
GramTV przedstawia:
Choć pierwotnie demo zapowiadano na 9 marca (czyli na dzisiaj), w sieci pojawiły się informacje o drobnym opóźnieniu. Modder DeadpoolMKD przekazał w opisie filmu, że powinniśmy spodziewać się premiery testowej wersji 10 kwietnia.
Mimo dużego rozgłosu, firma Take-Two (właściciel Rockstar Games) nie wysłała jeszcze oficjalnego nakazu usunięcia projektu. Fani drżą jednak o przyszłość moda, pamiętając bezlitosną politykę korporacji wobec podobnych inicjatyw w przeszłości. Wygląda na to, że jeśli Take-Two nie wkroczy do akcji w ciągu najbliższego miesiąca, w kwietniu będziemy mogli na własnej skórze sprawdzić, jak mroczne i brutalne potrafi być Carcer City na starym, dobrym silniku San Andreas.
