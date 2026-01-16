Red Dead Redemption 3 już powstaje? Były deweloper Rockstara byłby „zszokowany”, gdyby było inaczej

Twórca GTA 5 sugeruje, że prace mogły ruszyć, choć na premierę trzeba będzie długo poczekać.

Od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już ponad siedem lat, a Rockstar wciąż nie zapowiedział kolejnej odsłony serii. Mimo to były deweloper studia sugeruje, że trzecia część westernowej sagi mogła już wejść w fazę produkcji.

Red Dead Redemption 3 – kwestia „kiedy”, nie „czy”

Mike York, były animator Rockstar Games pracujący wcześniej przy GTA 5 oraz GTA Online, w rozmowie z ESports Bets stwierdził, że byłby „zszokowany”, gdyby studio nie rozpoczęło jeszcze prac nad Red Dead Redemption 3. Jego zdaniem końcówka produkcji GTA 6 to naturalny moment, w którym Rockstar uruchamia kolejne duże projekty.