Red Dead Redemption 3 już powstaje? Były deweloper Rockstara byłby „zszokowany”, gdyby było inaczej

Twórca GTA 5 sugeruje, że prace mogły ruszyć, choć na premierę trzeba będzie długo poczekać.
Od premiery Red Dead Redemption 2 minęło już ponad siedem lat, a Rockstar wciąż nie zapowiedział kolejnej odsłony serii. Mimo to były deweloper studia sugeruje, że trzecia część westernowej sagi mogła już wejść w fazę produkcji.
Red Dead Redemption 3 – kwestia „kiedy”, nie „czy”
Mike York, były animator Rockstar Games pracujący wcześniej przy GTA 5 oraz GTA Online, w rozmowie z ESports Bets stwierdził, że byłby „zszokowany”, gdyby studio nie rozpoczęło jeszcze prac nad Red Dead Redemption 3. Jego zdaniem końcówka produkcji GTA 6 to naturalny moment, w którym Rockstar uruchamia kolejne duże projekty.
York zaznaczył jednak, że nawet jeśli RDR3 faktycznie powstaje, premiera pozostaje bardzo odległa. Według jego szacunków gra mogłaby trafić na rynek najwcześniej około 2032 roku, biorąc pod uwagę skalę Red Dead Redemption 2 i wieloletni cykl produkcyjny Rockstara.
GramTV przedstawia:
Red Dead Redemption 2 to jeden z największych sukcesów w historii branży – gra osiągnęła 77 milionów sprzedanych egzemplarzy i do dziś uchodzi za jedno z najwyżej ocenianych AAA ostatnich lat. Dla Rockstara porzucenie tej marki byłoby trudne do uzasadnienia, nawet przy skupieniu studia na Grand Theft Auto.
Były deweloper zwraca też uwagę, że Rockstar – jak większość dużych firm – nie pracuje nad jednym projektem naraz, co zwiększa prawdopodobieństwo, że zarówno RDR3, jak i kolejne GTA są już w jakiejś formie rozwijane.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!