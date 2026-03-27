Netflix znów podrożeje. Szykujcie się na wyższe ceny

Maciej Petryszyn
2026/03/27 19:30
Tanio to już było. Wygląda na to, że to sformułowanie możemy spokojnie użyć w kontekście giganta streamingowego świata, Netflixa.

Dlaczego? Ano dlatego, że ceny abonamentów popularnej platformy znowu mają podrożeć.

Netflix

Netflix z podwyżkami, chociaż na razie tylko w USA

Netflix podnosi więc ceny już drugi raz na przestrzeni około roku. Na razie użytkownicy z Polski mogą co prawda spać spokojnie, bo zmiany tyczą się jedynie widzów w Stanach Zjednoczonych. Trudno jednak zakładać, by nie był to dopiero początek fali zwiększania cen, która z czasem obejmować będzie kolejne obszary. A o jakiej podwyżce mowa? Te są nieco różne w zależności od planu, o którym mówimy, ale generalnie chodzi o 1-2 dolary miesięcznie więcej, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 4-8 zł. I tak Plan Standard z reklamami przejdzie z 7,99 $ do 8,99 $, podczas gdy bez reklam z 17,99 $ do 19,99 $. Jest też Plan Premium – w jego wypadku mowa o zmianie z 24,99 $ na 26,99 $.

Serwis Variety zwrócił się do Netflia z prośbą o komentarz i oto oświadczenie, jakie otrzymał:

Nasze podejście pozostaje niezmienne: nadal oferujemy szeroki zakres cen i planów, aby sprostać różnorodnym potrzebom. W miarę jak dostarczamy naszym członkom większą wartość, aktualizujemy nasze ceny, aby umożliwić nam dalsze inwestowanie w wysokiej jakości rozrywkę i poprawę ich doświadczeń.

To o tyle ciekawe, że miniony rok był generalnie udany dla Netflixa. Platforma zaliczyła wzrosty w niemal wszystkich najważniejszych kategoriach – w liczbie subskrybentów, czasie poświęconym przez nich na oglądanie czy też przychodów z reklam. To wszystko przełożyło się na zysk netto na poziomie 2,41 miliardów dolarów. Ba, gigant streamingu bardzo długo pozostawał w grze o przejęcie słynnego Warner Bros. i był gotowy wyłożyć na ten cel 82,7 miliarda dolarów. Finalnie zaś w związku z zerwaniem porozumienia otrzymał on 2,8 miliarda dolarów rekompensaty. Na biednych zatem nie trafiło. Szczególnie że Netflix dopiero co wydał też 600 milionów na startup zajmujący się sztuczną inteligencją.

Źródło:https://insider-gaming.com/netflix-raising-its-prices/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

