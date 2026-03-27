Netflix znów podrożeje. Szykujcie się na wyższe ceny

Tanio to już było. Wygląda na to, że to sformułowanie możemy spokojnie użyć w kontekście giganta streamingowego świata, Netflixa.
Dlaczego? Ano dlatego, że ceny abonamentów popularnej platformy znowu mają podrożeć.
Netflix z podwyżkami, chociaż na razie tylko w USA
Netflix podnosi więc ceny już drugi raz na przestrzeni około roku. Na razie użytkownicy z Polski mogą co prawda spać spokojnie, bo zmiany tyczą się jedynie widzów w Stanach Zjednoczonych. Trudno jednak zakładać, by nie był to dopiero początek fali zwiększania cen, która z czasem obejmować będzie kolejne obszary. A o jakiej podwyżce mowa? Te są nieco różne w zależności od planu, o którym mówimy, ale generalnie chodzi o 1-2 dolary miesięcznie więcej, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 4-8 zł. I tak Plan Standard z reklamami przejdzie z 7,99 $ do 8,99 $, podczas gdy bez reklam z 17,99 $ do 19,99 $. Jest też Plan Premium – w jego wypadku mowa o zmianie z 24,99 $ na 26,99 $.
Serwis Variety zwrócił się do Netflia z prośbą o komentarz i oto oświadczenie, jakie otrzymał:
Nasze podejście pozostaje niezmienne: nadal oferujemy szeroki zakres cen i planów, aby sprostać różnorodnym potrzebom. W miarę jak dostarczamy naszym członkom większą wartość, aktualizujemy nasze ceny, aby umożliwić nam dalsze inwestowanie w wysokiej jakości rozrywkę i poprawę ich doświadczeń.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!