Netflix znów podrożeje. Szykujcie się na wyższe ceny

Dlaczego? Ano dlatego, że ceny abonamentów popularnej platformy znowu mają podrożeć.

Netflix z podwyżkami, chociaż na razie tylko w USA

Netflix podnosi więc ceny już drugi raz na przestrzeni około roku. Na razie użytkownicy z Polski mogą co prawda spać spokojnie, bo zmiany tyczą się jedynie widzów w Stanach Zjednoczonych. Trudno jednak zakładać, by nie był to dopiero początek fali zwiększania cen, która z czasem obejmować będzie kolejne obszary. A o jakiej podwyżce mowa? Te są nieco różne w zależności od planu, o którym mówimy, ale generalnie chodzi o 1-2 dolary miesięcznie więcej, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 4-8 zł. I tak Plan Standard z reklamami przejdzie z 7,99 $ do 8,99 $, podczas gdy bez reklam z 17,99 $ do 19,99 $. Jest też Plan Premium – w jego wypadku mowa o zmianie z 24,99 $ na 26,99 $.