Nowe dane wskazują, że Netflix przyspiesza i nie ogląda się na konkurencję. Więcej sukbskrybentów, więcej pieniędzy z reklam

Netflix zamknął 2025 rok z ponad 325 mln subskrybentów na całym świecie, co oznacza wyraźny wzrost względem 301,2 mln rok wcześniej. Platforma nie tylko rośnie szybciej od oczekiwań rynku, ale też zapowiada dalszą ekspansję — w 2026 roku planuje zwiększyć wydatki na treści o 10%, do około 20 mld dolarów. Do tego dochodzi fakt, iż medialny gigant stara się o przejęcie Warner Bros. Discovery – transakcja ma być sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy.

Wzrost liczby subskrybentów na Netflix

W czwartym kwartale 2025 Netflix przebił prognozy finansowe. Przychody wyniosły 12,05 mld dolarów (wzrost o 17,6% rok do roku), a zysk netto sięgnął 2,41 mld dolarów (+29,4%). W drugiej połowie 2025 użytkownicy spędzili na platformie 96 mld godzin, a oglądalność oryginalnych produkcji Netfliksa wzrosła aż o 9%.