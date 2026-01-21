Nowe dane wskazują, że Netflix przyspiesza i nie ogląda się na konkurencję. Więcej sukbskrybentów, więcej pieniędzy z reklam

Netflix zamknął 2025 rok z ponad 325 mln subskrybentów na całym świecie, co oznacza wyraźny wzrost względem 301,2 mln rok wcześniej. Platforma nie tylko rośnie szybciej od oczekiwań rynku, ale też zapowiada dalszą ekspansję — w 2026 roku planuje zwiększyć wydatki na treści o 10%, do około 20 mld dolarów. Do tego dochodzi fakt, iż medialny gigant stara się o przejęcie Warner Bros. Discovery – transakcja ma być sfinalizowana w ciągu najbliższych miesięcy.
Wzrost liczby subskrybentów na Netflix
W czwartym kwartale 2025 Netflix przebił prognozy finansowe. Przychody wyniosły 12,05 mld dolarów (wzrost o 17,6% rok do roku), a zysk netto sięgnął 2,41 mld dolarów (+29,4%). W drugiej połowie 2025 użytkownicy spędzili na platformie 96 mld godzin, a oglądalność oryginalnych produkcji Netfliksa wzrosła aż o 9%.
Po raz pierwszy ujawniono też skalę biznesu reklamowego. W 2025 roku przychody z reklam przekroczyły 1,5 mld dolarów, co oznacza ponad 2,5-krotny wzrost względem 2024. W 2026 Netflix zakłada podwojenie wpływów reklamowych. Całkowite przychody spółki w przyszłym roku mają wynieść 50,7–51,7 mld dolarów, czyli o 12–14% więcej niż rok wcześniej.
Serwis rozwija nie tylko własne produkcje, ale też ofertę licencyjną. W 2026 roku do biblioteki trafią m.in. nowe filmy aktorskie Universala, seriale Paramount Skydance i HBO oraz globalnie rozszerzona umowa z Sony Pictures. Netflix inwestuje także w formaty na żywo i wideopodcasty, mając już na koncie ponad 200 wydarzeń live. W ciągu najbliższych miesięcy ma też dojść do finalizacji transakcji zakupu Warner Bros. Discovery, co jeszcze bardziej wzmocni pozycje medialnego giganta.
Na rynku USA udział Netfliksa w całkowitym czasie oglądania telewizji osiągnął rekordowe 9%. Platforma jasno sygnalizuje, że chce być graczem nie tylko streamingowym, ale dominującą siłą w całym ekosystemie rozrywki. Przejęcie Warner Bros. Discovery ma pomóc platformie w rywalizowaniu także w kinowym box office.
