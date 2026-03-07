Netflix rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Platforma zgarnia 2,8 miliarda dolarów

To już więcej niż pewne. Streamingowy gigant wycofał się z wyścigu o aktywa Warner Bros., ale i tak zarobił na całej sytuacji.

Przez długi czas sytuacja była niepewne, aż w końcu nadszedł oczekiwany przełom. Netflix ostatecznie wycofał się z planów przejęcia studia i biznesu streamingowego Warner Bros. Discovery. Ale raczej nie będzie z tego powodu płakać. Choć platforma przegrała wyścig o aktywa medialnego giganta, firma nie wyszła z tej sytuacji z pustymi rękami. Jak ujawnił dyrektor finansowy spółki, Netflix otrzymał aż 2,8 miliarda dolarów opłaty za zerwanie umowy. Raportuje Variety. Netflix rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Ale nie pozostanie z pustymi rękami O kulisach decyzji mówił CFO firmy, Spence Neumann, podczas konferencji Morgan Stanley Technology, Media & Telecom. Jak przyznał, powód rezygnacji był w gruncie rzeczy prosty – chodziło o pieniądze.

Od początku mówiliśmy, że to okazja typu miło byłoby ją mieć przy odpowiedniej cenie, ale nie coś, co musimy zdobyć za wszelką cenę. Przypomnijmy – Netflix pierwotnie zawarł w grudniu porozumienie dotyczące przejęcia studiów Warner Bros. oraz działalności streamingowej koncernu. Sytuacja zmieniła się jednak, gdy Paramount Skydance zwiększyło swoją ofertę w trakcie agresywnej walki o przejęcie całego Warner Bros. Discovery.Pod koniec lutego Paramount podniosło propozycję do 31 dolarów za akcję, co ostatecznie przesądziło o wyniku rywalizacji. W rezultacie Warner Bros. Discovery zakończyło negocjacje z Netfliksem i przyjęło korzystniejszą ofertę konkurenta. Co istotne, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Netflix otrzymał jednak rekompensatę w wysokości 2,8 miliarda dolarów. Neumann podkreślił, że firma od początku traktowała potencjalne przejęcie jako atrakcyjną opcję – ale tylko przy odpowiedniej cenie. Gdy okazało się, że transakcja przestaje mieć sens finansowy, platforma zdecydowała się wycofać z dalszej walki. Jak stwierdził CFO, Netflix może teraz „iść naprzód z 2,8 miliarda dolarów w kieszeni, których jeszcze kilka tygodni temu nie miał”. Trzymając się przy tym swojej polityki:

GramTV przedstawia:

To tak naprawdę nie zmienia naszego podejścia. Chcemy być pierwszym wyborem i głównym miejscem dla profesjonalnie tworzonych treści od twórców z całego świata. Firma nadal planuje inwestować ogromne środki w produkcję treści. W 2026 roku budżet przeznaczony na nowe filmy i seriale ma wzrosnąć do około 20 miliardów dolarów, czyli o około 10% więcej niż rok wcześniej. Netflix prognozuje również przychody na poziomie 50,7–51,7 miliarda dolarów w 2026 roku oraz dalszy wzrost bazy użytkowników. Pod koniec 2025 roku platforma miała już ponad 325 milionów subskrybentów na całym świecie, w porównaniu z 301 milionami rok wcześniej.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









