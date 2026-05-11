Szybcy i wściekli otrzymają zaskakujące spin-offy. Jedenastej części nadal nie ma, ale uniwersum będzie się rozwijać

Właściwie można się zastanowić, dlaczego tak późno postawiono na takie rozwiązanie.

Uniwersum Szybkich i wściekłych wkrótce rozszerzy się o kolejną produkcję. NBCUniversal oficjalnie potwierdziło, że trwają prace nad aktorskimi serialami osadzonymi w świecie kultowej serii filmów akcji. Projekt powstaje dla platformy Peacock, a jednym z głównych producentów wykonawczych będzie Vin Diesel. Szybcy i wściekli – powstają aktorskie seriale dla platformy Peacock Informacja została ogłoszona przez samego Diesela podczas prezentacji NBCUniversal dla reklamodawców. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących fabuły ani obsady, ale wiadomo już, kto odpowiada za przygotowanie pilotażowego odcinka.

Scenariusz napiszą Mike Daniels oraz Wolfe Coleman, którzy wcześniej współpracowali przy serialu Uwikłana. Daniels pracuje również nad nową wersją The Rockford Files. Za produkcję odpowiada Universal Television, należące do Universal Studio Group. Oprócz Diesela w roli producentów wykonawczych znaleźli się także Sam Vincent, Neal Moritz, Pavun Shetty, Chris Morgan oraz Jeff Kirschenbaum. To osoby od lat związane z marką, które pracowały przy kolejnych filmowych odsłonach serii. Warto przypomnieć, że Diesel, Moritz i Morgan byli również producentami animowanego serialu Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci, który zadebiutował na Netflix we współpracy z DreamWorks Animation. Przez ostatnią dekadę zdaliśmy sobie sprawę, że fani chcą więcej. Chcieli, abyśmy rozwinęli historie kultowych bohaterów i pokazali ich dalsze losy. Od dziesięciu lat pojawiały się też oczekiwania, byśmy weszli do świata telewizji, który Jimmy Fallon opanował do perfekcji. Musiałem jednak poczekać na odpowiedni moment. Taki moment nadszedł, gdy Donna Langley objęła nadzór nad całością, ponieważ wtedy wiedziałem, że integralność postaci, międzynarodowy charakter marki i to, co sprawia, że wszyscy czujemy się jak rodzina, zostaną odpowiednio zachowane również w serialowej formie. Dzisiejsza wiadomość jest taka, że Peacock pracuje nad czterema serialami osadzonymi w uniwersum Szybkich i wściekłych – powiedział Vin Diesel.

Filmowa saga obchodzi w tym roku 25-lecie. Z tej okazji podczas Cannes Film Festival odbędzie się specjalny pokaz pierwszej części. Dotychczas seria doczekała się jedenastu filmów, które łącznie zarobiły ponad 7 miliardów dolarów na całym świecie. Finał historii zapowiedziano na 17 marca 2028 roku. Wtedy do kin trafi Fast Forever, które ma zakończyć główną filmową opowieść. Wygląda jednak na to, że marka wcale nie zwolni tempa i po raz kolejny zmieni pas ruchu, tym razem kierując się prosto na mały ekran.

