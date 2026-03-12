Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix inwestuje 600 mln dolarów w sztuczną inteligencję. A zarobi na tym Ben Affleck

Jakub Piwoński
2026/03/12 16:10
1
0

Platforma chce rozwijać narzędzia AI dla filmowców, które mogą znacząco zmienić proces postprodukcji.

Netflix zdecydował się na jeden z największych zakupów w swojej historii. Platforma przejmuje startup zajmujący się narzędziami AI dla filmowców, założony przez Ben Affleck. Według doniesień medialnych wartość całej transakcji może sięgnąć nawet 600 milionów dolarów. Aktor współpracował z platformą niedawno jako aktor za sprawą filmu Łup. Teraz stał się partnerem biznesowym.

Netflix
Netflix

Netflix inwestuje w sztuczną inteligencję. W grę wchodzi nawet 600 mln dolarów

Jak podaje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, maksymalna kwota zależy od spełnienia określonych celów biznesowych przez firmę. Oznacza to, że inwestorzy oraz sam Affleck mogą w przyszłości otrzymać nawet 600 mln dolarów. Ale należy zaznaczyć, że sama kwota zapłacona z góry przez Netflix była prawdopodobnie niższa.

Na początku marca Netflix oficjalnie ogłosił przejęcie startupu InterPositive, jednak bez ujawniania szczegółów finansowych. W ramach umowy cały 16-osobowy zespół firmy – składający się z inżynierów, badaczy i twórców – dołączy do struktur platformy streamingowej. Sam Affleck, który firmę założył, będzie pełnił rolę starszego doradcy i ma wspierać Netflix w dalszym rozwoju technologii.

GramTV przedstawia:

Startup InterPositive powstał w 2022 roku i przez długi czas działała w ukryciu, nie ujawniając szczegółów swoich projektów. Warto podkreślić, że firma rozwija system wykorzystujący sztuczną inteligencję do pracy nad materiałem filmowym już na etapie postprodukcji. Technologia pozwala m.in. tworzyć model AI na podstawie surowych materiałów z planu filmowego, a następnie wykorzystać go do takich zadań jak korekcja kolorów, relighting scen czy dodawanie efektów wizualnych. Dzięki temu twórcy mogą szybciej i łatwiej modyfikować poszczególne elementy filmu.

Netflix zapowiada, że narzędzia InterPositive będą udostępniane partnerom współpracującym z platformą przy produkcji filmów i seriali. Na razie nie ma jednak planów, aby sprzedawać tę technologię komercyjnie poza własnym ekosystemem. Dla Netflixa, który otrzymał gigantyczną odprawę za sprawą zerwania umowy z Warner Bros., w ten sposób stworzyła się przestrzeń do istotnej inwestycji.

Źródło:https://variety.com/2026/digital/news/netflix-600-million-ben-affleck-ai-film-startup-interpositive-1236685038/

Tagi:

Popkultura
Netflix
streaming
sztuczna inteligencja
Ben Affleck
platforma streamingowa
AI
media strumieniowe
InterPositive
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:13

Dobrze, może dostaniemy lepsze filmy niż to co obecnie serwuje Netflix...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112