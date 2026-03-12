Netflix inwestuje 600 mln dolarów w sztuczną inteligencję. A zarobi na tym Ben Affleck

Platforma chce rozwijać narzędzia AI dla filmowców, które mogą znacząco zmienić proces postprodukcji.

Netflix zdecydował się na jeden z największych zakupów w swojej historii. Platforma przejmuje startup zajmujący się narzędziami AI dla filmowców, założony przez Ben Affleck. Według doniesień medialnych wartość całej transakcji może sięgnąć nawet 600 milionów dolarów. Aktor współpracował z platformą niedawno jako aktor za sprawą filmu Łup. Teraz stał się partnerem biznesowym. Netflix inwestuje w sztuczną inteligencję. W grę wchodzi nawet 600 mln dolarów Jak podaje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła, maksymalna kwota zależy od spełnienia określonych celów biznesowych przez firmę. Oznacza to, że inwestorzy oraz sam Affleck mogą w przyszłości otrzymać nawet 600 mln dolarów. Ale należy zaznaczyć, że sama kwota zapłacona z góry przez Netflix była prawdopodobnie niższa.

Na początku marca Netflix oficjalnie ogłosił przejęcie startupu InterPositive, jednak bez ujawniania szczegółów finansowych. W ramach umowy cały 16-osobowy zespół firmy – składający się z inżynierów, badaczy i twórców – dołączy do struktur platformy streamingowej. Sam Affleck, który firmę założył, będzie pełnił rolę starszego doradcy i ma wspierać Netflix w dalszym rozwoju technologii.

Startup InterPositive powstał w 2022 roku i przez długi czas działała w ukryciu, nie ujawniając szczegółów swoich projektów. Warto podkreślić, że firma rozwija system wykorzystujący sztuczną inteligencję do pracy nad materiałem filmowym już na etapie postprodukcji. Technologia pozwala m.in. tworzyć model AI na podstawie surowych materiałów z planu filmowego, a następnie wykorzystać go do takich zadań jak korekcja kolorów, relighting scen czy dodawanie efektów wizualnych. Dzięki temu twórcy mogą szybciej i łatwiej modyfikować poszczególne elementy filmu. Netflix zapowiada, że narzędzia InterPositive będą udostępniane partnerom współpracującym z platformą przy produkcji filmów i seriali. Na razie nie ma jednak planów, aby sprzedawać tę technologię komercyjnie poza własnym ekosystemem. Dla Netflixa, który otrzymał gigantyczną odprawę za sprawą zerwania umowy z Warner Bros., w ten sposób stworzyła się przestrzeń do istotnej inwestycji.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









