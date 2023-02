Netflix zakazuje udostępniania kont w pierwszych europejskich krajach

Stało się to, co Netflix zapowiadał już w drugiej połowie stycznia. Platforma właśnie ogłosiła, że rozszerza walkę ze współdzieleniem kont na cztery kolejne kraje, w tym dwa europejskie. Począwszy od 8 lutego w Nowej Zelandii, Kanadzie, Portugalii i Hiszpanii serwis wprowadził opcję zakupu dodatkowego członka do głównego konta. Subskrybenci planu Standard lub Premium we wspomnianych krajach mogą wykupić dodatkowe subkonto członkowskie dla jednej lub dwóch osób, które nie mieszkają w gospodarstwie domowym właściciela konta.

Pierwsze europejskie kraje z nowymi zasadami współdzielenia kont na Netflixie

Każde subkonto posiada swój własny profil, spersonalizowane rekomendacje, a także login i hasło. Cena wynosi 7,99 dolarów kanadyjskich, 7,99 dolarów nowozelandzkich, 3,99 euro w Portugalii i 5,99 euro w Hiszpanii. W oficjalnej sekcji pomocy dla klientów Netflixa podano, że osoby chcące korzystać dalej z platformy, muszą wykupić własne konto lub założyć płatne subkonto na istniejącym już koncie.