Aktorski One Piece od Netflixa jeszcze nie wyszedł, a fani już nie są zadowoleni

Wszyscy wykonaliśmy tyle scen kaskaderskich, na ile było to dozwolone (a jeśli tego nie zrobiliśmy, to zwykle ze względów bezpieczeństwa, a wtedy pojawiała się nasza niesamowita i ponadprzeciętnie utalentowana ekipa kaskaderska). Sandały niestety nie są najbezpieczniejszym obuwiem do wykonywania kaskaderskich popisów, a nie chcieliśmy, abyście przegapili niesamowitą pracę, którą [Iñaki Godoy] może samodzielnie wykonać.

W aktorskiej wersji One Piece zagrają: Morgan Davies (The End, The Evil Dead: Rise), Ilia Isorelýs Paulino (The Sex Lives of College Girls, Me Time), Aidan Scott (Action Point, Between the Devil), Jeff Ward (Nowy smak wiśni, Komediantki) McKinley Belcher III (Ozark, The Good Lord Bird) i Vincent Regan (300, Troja) oraz Alexander Maniatis, Steven Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots oraz Chioma Umeala.

Na premierę aktorskiej wersji One Piece będziemy musieli poczekać przynajmniej do końcówki 2023 roku. Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków.