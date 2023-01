Netflix „zwiększy” walkę z dzieleniem kont. Platforma wciąż notuje ogromny przyrost użytkowników

Czwarty kwartał przyniósł 7,85 mln dolarów przychodu, a firma prognozuje jeszcze większy wzrost w pierwszym kwartale bieżącego roku, który ma wynieść 8,17 mln USD. W Ameryce liczba nowych subskrybentów wyniosła 910 tysięcy, zaś na Europę, Bliski Wschód i Afrykę przypadło 3,2 mln nowych użytkowników.

2022 był trudnym rokiem, z wyboistym początkiem, ale jaśniejszym zakończeniem. Wierzymy, że mamy wyraźną ścieżkę do ponownego przyspieszenia wzrostu naszych przychodów: dalsze ulepszanie wszystkich aspektów Netflixa, uruchomienie płatnego udostępniania i budowanie naszej oferty reklamowej – napisała firma w liście do akcjonariuszy.

Platforma potwierdziła również ogromną zmianę w zarządzie firmy. Z funkcji prezesa odszedł Reed Hastings, który związany jest z Netflixem od samego początku. Nowym współprezesem, który będzie zarządzał firmą wraz z Tedem Sarandosem, będzie Greg Peters, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego.

Był to chrzest bojowy, biorąc pod uwagę COVID i ostatnie wyzwania w naszej działalności. Jednak obaj poradzili sobie niewiarygodnie dobrze, zapewniając, że Netflix nadal się rozwija i opracowuje jasną ścieżkę do ponownego przyspieszenia wzrostu naszych przychodów i zysków. Tak więc zarząd i ja uważamy, że nadszedł właściwy czas, aby zakończyć moją sukcesję – napisał Hastings o zmianach w poście na blogu Netflixa.

Dla Netflixa ważnym jest, aby nie tylko stopniowo zwiększać liczbę subskrybentów co kwartał, ale żeby wraz z nimi szły coraz większe przychody. Pomóc ma w tym walka z dzieleniem kont, która ma zostać zaostrzona w tym roku. Firma poinformowała, że w nadchodzących miesiącach będzie rozprawiać się z udostępnianiem kont w „szerszym zakresie”. Zmiany zaostrzą możliwość korzystania z konta do użytkowników z jednego gospodarstwa domowego. Posiadacze kont, którzy będą chcieli się dzielić z innymi osobami, będą musiały uiścić opłatę za utrzymanie dodatkowego profilu.

Dzisiejsze powszechne udostępnianie kont (ponad 100 mln gospodarstw domowych) osłabia naszą długoterminową zdolność do inwestowania w Netflix i ulepszania go, a także budowania naszej działalności. Chociaż nasze warunki korzystania ograniczają korzystanie z Netflix do gospodarstw domowych, zdajemy sobie sprawę, że jest to zmiana dla członków, którzy udostępniają swoje konto w szerszym zakresie – napisał Netflix w oświadczeniu.