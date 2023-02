Widzowie wyśmiewają Netflixa za stary post "miłość to dzielenie się hasłem"

Sześć lat później polityka firmy jest zupełnie inna. Netflix w tym roku na poważnie zabierze się za walkę z dzieleniem kont i stare zasady, w których platforma nawet zachęcała do dzielenia się kontem, odchodzą już w niepamięć. Skłoniło to wielu użytkowników do skomentowania dawnego wpisu platformy i wyśmiania go na różne kreatywne sposoby. Niektórzy nawet dziwią się, dlaczego Netflix jeszcze nie usunął tego postu, ale teraz jest już na to za późno.

W ostatnich tygodniach platforma nie może liczyć na wsparcie od widzów i dwa tygodnie temu użytkownicy wyśmiali Netflixa z powodu ich innego postu sprzed kilku lat, w których obiecali, że nie będą kasować seriali, których historia nie została zakończona.

Netflix – widzowie wyśmiewają platformę za post o dzieleniu się hasłem

Również Netflix

Miłość to udostępnianie hasła, dopóki nowy system nie zablokuje kont osobom, które często podróżują, oraz studentom, którzy korzystają z rodzinnego konta Netflix poza domem. Jesteście walnięci.

Ja do Netflixa: „Miłość to dzielenie się hasłem”, tak powiedziałeś w 2017 roku, prawda?

Miłość nie dzieli się już hasłem

Co się stało z „Miłość to dzielenie się hasłem” Początek końca Netflixa?

Miłość to dzielenie się hasłem

Pod tym samym gospodarstwem domowym

W ramach tej samej sieci Wi-Fi

W chrześcijańskim małżeństwie

2017: Miłość to dzielenie się hasłem 2023: UDOSTĘPNIENIE HASŁA SPOWODUJE ZAKOŃCZENIE TWOJEGO ŻYCIA

administrator serwisu Netflix, który napisał na Twitterze „miłość to dzielenie się hasłem”, musi być pośmiewiskiem w biurze, w którym pozostało 5 pracowników

nie mogę uwierzyć, że Netflix jeszcze nie usunął wpisu, że miłość to dzieleni się hasłem

