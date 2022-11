Netflix z ważną zmianą dla niektórych użytkowników. Platforma ulepszyła ofertę

Przypomnijmy, że plan Podstawowy oferuje oglądanie na tylko jednym ekranie jednocześnie oraz pobieranie treści tylko na jednym urządzeniu. Zwiększenie rozdzielczości w tym pakiecie to zapowiedź wprowadzenia najtańszego planu z reklamami do naszego kraju. Niewykluczone, że nastąpi to już w pierwszym kwartale 2023 roku.