Netflix odbił się „od dna”. Platforma zanotowała ogromny przyrost użytkowników

Dwa pierwsze kwartały bieżącego roku nie były udane dla Netflixa. Platforma przez pierwsze pół roku straciła aż 1,17 mln subskrybentów. Niektórzy wieścili już powolny upadek serwisu, który nie jest w stanie rywalizować z konkurencją. Jednak Netflix udowadnia, że nie tylko nie zamierza zrezygnować z walki o utrzymanie pozycji lidera, ale również, że rynek streamingu nie jest jeszcze nasycony. Chociaż firma prognozowała wzrost użytkowników o 1 milion, to ostatecznie udało im się przekonać aż 2,41 mln nowych subskrybentów.

Netflix z nowym rekordem liczby subskrybentów

Łączna liczba wszystkich aktywnych abonentów wynosi obecnie 223,1 mln na całym świecie. Netflix mocno liczy, że ograniczenie dzielenia kont oraz wprowadzenie tańszego planu z reklamami jeszcze w 2022 roku pozwoli nie tylko utrzymać rekordową liczbę subskrybentów, ale również zachęcić wielu nowych widzów do wykupienia abonamentu. Tym samym platforma prognozuje, że w czwartym kwartale bieżącego roku zyska aż 4,5 nowych klientów. Będzie to jednak wyraźny spadek w porównaniu do wyniku z analogicznego kwartału ubiegłego roku, który wyniósł 8,3 miliona.