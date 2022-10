Netflix ujawnia, kiedy tańszy abonament pojawi się na rynku. Duże ograniczenia

Dowiedzieliśmy się, że plan Basic with Ads zapewniający dostęp do filmów oraz seriali z reklamami będzie dostępny w cenie 6,99 dolarów, czyli około 34 złote . Na początek abonament zadebiutuje w Australii, Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Korei, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych – premiera nowej wersji subskrypcji została zaplanowana na 3 listopada .

Korporacja potwierdziła także ograniczenia dla klientów. To, co pozostaje bez zmian, to szeroki wybór wspaniałych programów telewizyjnych i filmów; spersonalizowane doświadczenie oglądania; dostępne na wielu urządzeniach telewizyjnych i mobilnych; zmiana lub anulowanie planu w dowolnym momencie.

To, co będzie się z kolei różniło, to jakość wideo do 720p/HD (teraz zarówno dla naszych planów Basic with Ads, jak i Basic); średnio od 4 do 5 minut reklam na godzinę; ograniczona liczba filmów i programów telewizyjnych nie będzie dostępna ze względu na ograniczenia licencyjne, nad którymi pracujemy; brak możliwości pobierania tytułów.