Netflix wyraźnie stawia na sporty walki. Nadchodzi pierwszy w historii pojedynek MMA, który może zainteresować... fanów Star Wars

Subskrybentów Netflixa czeka bardzo gorący weekend — platforma organizuje kolejny wielki event sportowy na żywo.

Netflix najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa, jeśli chodzi o transmisje sportowe na żywo. Już w najbliższy weekend platforma pokaże swoje pierwsze duże wydarzenie MMA — galę MVP MMA 1, która odbędzie się 16 maja w Intuit Dome w Los Angeles. MMA wkracza na Netflix Walką wieczoru będzie starcie dwóch legend kobiecego MMA. Naprzeciw siebie staną Ronda Rousey oraz Gina Carano. Dla Carano będzie to wyjątkowy powrót, bo ostatni profesjonalny pojedynek stoczyła jeszcze w 2009 roku.

I właśnie jej obecność sprawia, że wydarzeniem interesują się nie tylko fani sportów walki. Carano doskonale znają również widzowie The Mandalorian, gdzie wcielała się w Carę Dune. Aktorka rozstała się później z Disneyem po głośnych kontrowersjach związanych z jej wpisami w mediach społecznościowych. Niedawno pojawiały się jednak sugestie, że nie wyklucza powrotu do uniwersum Gwiezdnych wojen. Podczas gali zobaczymy również między innymi walkę Nate’a Diaza z Mike’em Perrym. Do klatki wróci też Francis Ngannou, który zmierzy się z Philipe Linsem. Ngannou pozostaje jedną z największych gwiazd sportów walki ostatnich lat. Wielu widzów pamięta go przede wszystkim z głośnej walki bokserskiej z Tyson Fury, w której sprawił Fury’emu ogromne problemy i sensacyjnie posłał go nawet na deski.

GramTV przedstawia:

A skoro o Furym mowa — niedawno pisaliśmy również o powrocie reality show Rodzina Furych, którego drugi sezon właśnie zadebiutował na Netflixie. Platforma wyraźnie buduje dziś swoją sportową ofertę wokół wielkich osobowości i medialnych wydarzeń. Netflix już wcześniej eksperymentował z wielkimi wydarzeniami sportowymi na żywo. Wszystko wskazuje jednak na to, że teraz firma chce jeszcze mocniej wejść w rynek sportów walki. Najbliższy weekend zapowiada się więc wyjątkowo emocjonująco dla wszystkich subskrybentów Netflixa będących fanami sportów walki.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









