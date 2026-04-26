Drzwi znów się uchylają. Lubiana bohaterka Star Wars może wrócić - trwają rozmowy

Po głośnym konflikcie z Disneyem pojawił się niespodziewany zwrot — aktorka rozmawia o powrocie do uniwersum.

Jeszcze niedawno wydawało się, że to definitywny koniec tej historii. Odejście Gina Carano z uniwersum Star Wars odbiło się szerokim echem wśród fanów, którzy dobrze przyjęli zarówno jej postać, jak i samą aktorkę. Teraz jednak pojawił się promyk nadziei — i to z bardzo konkretnego źródła. Gina Carano wróci do Star Wars? Carano ujawniła, że odbyła rozmowy z kluczowymi postaciami odpowiedzialnymi za rozwój marki. To oczywiście Dave Filoni i Jon Favreau. Spotkanie odbyło się po ugodzie z Lucasfilm i The Walt Disney Company, która zakończyła wieloletni konflikt.

To była naprawdę miła rozmowa. Jakbyśmy w ogóle nie stracili kontaktu. Carano została usunięta z obsady The Mandalorian w 2021 roku po kontrowersjach związanych z jej aktywnością w mediach społecznościowych. Decyzja wywołała ogromne dyskusje i podziały wśród fanów — wielu uważało ją za niesprawiedliwą, szczególnie że grana przez nią Cara Dune była jedną z bardziej lubianych postaci serialu.

Przypomnijmy, że Carano publikowała w mediach społecznościowych wpisy, które — według Disneya — bagatelizowały Holocaust i porównywały współczesną sytuację polityczną do prześladowań w nazistowskich Niemczech, a także krytykowały restrykcje pandemiczne. Disney zareagował stanowczo. Dla niektórych – za stanowczo. Po odejściu z produkcji aktorka praktycznie zniknęła z głównego nurtu Hollywood, a jej kariera wyraźnie wyhamowała. Wszystko zmieniło się po ugodzie z Disneyem, która zakończyła spór bez rozgłosu. Co więcej, firma w oficjalnym komunikacie zasugerowała chęć ponownej współpracy z aktorką — co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia. Rozmowy z Filonim i Favreau tylko podsycają spekulacje. Choć żadne decyzje jeszcze nie zapadły, sam fakt otwarcia dialogu to dla fanów ogromna zmiana. Na ten moment trudno powiedzieć, czy powrót rzeczywiście dojdzie do skutku. Jedno jest jednak pewne — historia Giny Carano w świecie Star Wars może jeszcze nie być zakończona.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










