Start pre-orderów GTA 6 ruszy już za chwilę? Wraz z zamówieniami mamy otrzymać nowy zwiastun

Rockstar Games szykuje się do rozpoczęcia promocji szóstej odsłony serii Grand Theft Auto.

W sieci pojawiły się doniesienia, według których przedsprzedaż Grand Theft Auto 6 może wystartować już w poniedziałek, 18 maja. Informacje pochodzą z rzekomej wiadomości e-mail wysłanej przez Best Buy, jednak nie udało się potwierdzić jej autentyczności. GTA 6 – poznaliśmy datę startu pre-orderów? Jako pierwszy o sprawie poinformował YouTuber Frogboyx1Gaming, który podczas transmisji pokazał zrzut ekranu przedstawiający ofertę przedsprzedaży gry w wersji pudełkowej. Zgodnie z widoczną treścią promocja miałaby obowiązywać od 18 do 21 maja 2026 roku, a zamawiający mogliby liczyć na 5-procentową zniżkę przy zakupie online.

Po publikacji nagrania kolejni użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli twierdzić, że otrzymali identyczną wiadomość promocyjną. Mimo to nie ma pewności, czy mail rzeczywiście pochodzi od Best Buy. Tego typu materiały można dziś stosunkowo łatwo spreparować, zwłaszcza przy wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Jeśli jednak przeciek okaże się prawdziwy, gracze już wkrótce mogą poznać oficjalną cenę Grand Theft Auto 6. Wiele wskazuje również na to, że Rockstar Games może przygotowywać kolejny, trzeci już zwiastun. Okazuje się, że twórca otrzymał e-mail afiliacyjny od Best Buy, w którym wspomniano o kampanii „GTA 6 Pre Order (Physical Game)” trwającej od 18 do 21 maja. Czy to może oznaczać, że sprzedawcy przygotowują się do przyjmowania zamówień przedpremierowych?

Dwie osoby posiadające konta afiliacyjne w Best Buy otrzymały mail od sklepu dotyczący terminu składania zamówień przedpremierowych na fizyczną wersję GTA 6, który przypada od 18 do 21 maja.

W ostatnich tygodniach prezes Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, kilkukrotnie podkreślał w wywiadach, że kampania marketingowa gry wkrótce nabierze tempa. Jednocześnie zapewnił, że data premiery, wyznaczona na 19 listopada 2026 roku, pozostaje niezmieniona. Do debiutu Grand Theft Auto 6 pozostało już zaledwie pół roku, a od 2025 roku Rockstar Games nie podzieliło się wieloma nowymi informacjami na temat produkcji. To sprawia, że gracze z coraz większą uwagą śledzą wszelkie plotki i przecieki. Dodatkowo 11 maja czujni fani zauważyli, że baza danych oficjalnej strony Rockstar Games została na krótko wyłączona. Natychmiast pojawiły się spekulacje, że studio przygotowuje publikację nowych materiałów dotyczących gry. Połączenie tych doniesień z rzekomą wiadomością od Best Buy sprawia, że coraz więcej osób wskazuje 18 maja jako możliwy termin rozpoczęcia przedsprzedaży oraz premiery trzeciego zwiastuna Grand Theft Auto 6. Na ten moment warto jednak podchodzić do tych informacji z dużą ostrożnością, gdyż żadna z nich nie została oficjalnie potwierdzona.

