Directive 8020 już dostępne. Nowy horror twórców Until Dawn na premierowym zwiastunie

Od pierwszej zapowiedzi Directive 8020 minęło dość sporo czasu, ale to już koniec czekania. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja debiutuje dziś na rynku. Deweloperzy ze studia Supermassive Games nie mogli przejść obok tego faktu obojętnie i opublikowali premierowy zwiastun nowego horroru w klimatach science fiction.

Supermassive Games świętuje premierę Directive 8020 nowym zwiastunem

Premierowy zwiastun przypomina, że w Directive 8020 główna misja polegać będzie na ocaleniu ludzkości. Wybory użytkowników będą natomiast kształtować przyszłość poszczególnych postaci. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli unikać śmiertelnych zagrożeń, a „w kosmosie śmierć przybiera wiele postaci”.