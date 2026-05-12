Directive 8020 już dostępne. Nowy horror twórców Until Dawn na premierowym zwiastunie

Kolejna produkcja studia Supermassive Games już czeka na wszystkich miłośników gier grozy.
Od pierwszej zapowiedzi Directive 8020 minęło dość sporo czasu, ale to już koniec czekania. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja debiutuje dziś na rynku. Deweloperzy ze studia Supermassive Games nie mogli przejść obok tego faktu obojętnie i opublikowali premierowy zwiastun nowego horroru w klimatach science fiction.
Supermassive Games świętuje premierę Directive 8020 nowym zwiastunem
Premierowy zwiastun przypomina, że w Directive 8020 główna misja polegać będzie na ocaleniu ludzkości. Wybory użytkowników będą natomiast kształtować przyszłość poszczególnych postaci. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli unikać śmiertelnych zagrożeń, a „w kosmosie śmierć przybiera wiele postaci”.
Ziemia umiera. Ludzkości kończy się czas. Tau Ceti f położona 12 lat świetlnych od domu jest promykiem nadziei. Gdy kolonizacyjny statek kosmiczny Kasjopeja rozbija się na planecie, jego załoga szybko przekonuje się o tym, że nie jest sama. Załoga statku Kasjopeja, jeśli chce bezpiecznie wrócić do domu, musi przechytrzyć obcy organizm zdolny do imitowania swoich ofiar. Walcząc o przetrwanie, musi zmierzyć się z najtrudniejszą z decyzji: czy ma ocalić siebie i w ten sposób zaryzykować życie wszystkich ludzi na Ziemi – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Directive 8020 debiutuje dziś na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Supermassive Games dostępna jest w polskiej wersji językowej (napisy).
