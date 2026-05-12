Directive 8020 już dostępne. Nowy horror twórców Until Dawn na premierowym zwiastunie

Mikołaj Ciesielski
2026/05/12 16:50
Kolejna produkcja studia Supermassive Games już czeka na wszystkich miłośników gier grozy.

Od pierwszej zapowiedzi Directive 8020 minęło dość sporo czasu, ale to już koniec czekania. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja debiutuje dziś na rynku. Deweloperzy ze studia Supermassive Games nie mogli przejść obok tego faktu obojętnie i opublikowali premierowy zwiastun nowego horroru w klimatach science fiction.

Premierowy zwiastun przypomina, że w Directive 8020 główna misja polegać będzie na ocaleniu ludzkości. Wybory użytkowników będą natomiast kształtować przyszłość poszczególnych postaci. W trakcie rozgrywki gracze będą musieli unikać śmiertelnych zagrożeń, a „w kosmosie śmierć przybiera wiele postaci”.

Ziemia umiera. Ludzkości kończy się czas. Tau Ceti f położona 12 lat świetlnych od domu jest promykiem nadziei. Gdy kolonizacyjny statek kosmiczny Kasjopeja rozbija się na planecie, jego załoga szybko przekonuje się o tym, że nie jest sama. Załoga statku Kasjopeja, jeśli chce bezpiecznie wrócić do domu, musi przechytrzyć obcy organizm zdolny do imitowania swoich ofiar. Walcząc o przetrwanie, musi zmierzyć się z najtrudniejszą z decyzji: czy ma ocalić siebie i w ten sposób zaryzykować życie wszystkich ludzi na Ziemi – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Directive 8020 debiutuje dziś na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Najnowsza produkcja studia Supermassive Games dostępna jest w polskiej wersji językowej (napisy).

Źródło:https://youtu.be/a75f2z_I7QU

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

