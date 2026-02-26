Netflix walczy o Warner Bros. Ted Sarandos ma wybrać się do Białego Domu

Nie wiadomo, czy będzie rozmawiać z samym Donaldem Trumpem. Ale na pewno będzie rozmawiać o tym, że Netflix nie ma pozycji monopolistycznej.

Netflix nie odpuszcza przejęcia Warner Bros. Discovery. Spółka wciąż stara się sfinalizować ofertę wartą blisko 83 miliardy dolarów na zakup studiów i biznesów streamingowych Warner Bros. Na drodze stoi jednak Paramount Skydance – oferta giganta w końcu zaczęła być brana pod uwagę. Najwyraźniej sam współdyrektor Netflix, Ted Sarandos, postanowił zainterweniować w tej sprawie.

Ted Sarandos wybiera się do Białego Domu by omówić sprawę przejęcia Warner Bros.

Sarandos planuje wizytę w Białym Domu, gdzie ma omówić całą transakcję i związane z nią kontrowersje. Ostatnio prezydent Donald Trump wezwał Netflix do natychmiastowego zwolnienia z rady nadzorczej byłej dyplomatki Susan Rice, grożąc konsekwencjami. Nie jest jednak pewne, czy Sarandos spotka się z Trumpem osobiście. Szef Netflix podkreśla, że chodzi o transakcję biznesową, a nie polityczną.