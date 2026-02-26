Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix walczy o Warner Bros. Ted Sarandos ma wybrać się do Białego Domu

Jakub Piwoński
2026/02/26 12:10
Nie wiadomo, czy będzie rozmawiać z samym Donaldem Trumpem. Ale na pewno będzie rozmawiać o tym, że Netflix nie ma pozycji monopolistycznej.

Netflix nie odpuszcza przejęcia Warner Bros. Discovery. Spółka wciąż stara się sfinalizować ofertę wartą blisko 83 miliardy dolarów na zakup studiów i biznesów streamingowych Warner Bros. Na drodze stoi jednak Paramount Skydance – oferta giganta w końcu zaczęła być brana pod uwagę. Najwyraźniej sam współdyrektor Netflix, Ted Sarandos, postanowił zainterweniować w tej sprawie.

Ted Sarandos wybiera się do Białego Domu by omówić sprawę przejęcia Warner Bros.

Sarandos planuje wizytę w Białym Domu, gdzie ma omówić całą transakcję i związane z nią kontrowersje. Ostatnio prezydent Donald Trump wezwał Netflix do natychmiastowego zwolnienia z rady nadzorczej byłej dyplomatki Susan Rice, grożąc konsekwencjami. Nie jest jednak pewne, czy Sarandos spotka się z Trumpem osobiście. Szef Netflix podkreśla, że chodzi o transakcję biznesową, a nie polityczną.

Cała sytuacja przyciągnęła też uwagę Departament Sprawiedliwości, który bada, czy przejęcie nie naruszy konkurencji na rynku rozrywki. Sarandos stara się przekonywać opinię publiczną i inwestorów, że Netflix nie posiada dominującej pozycji monopolistycznej – jego udział w rynku szacowany jest na około 9%, a w połączeniu z HBO to około 10%. Jak informowaliśmy wcześniej, jeśli Warner Bros. uzna, że oferta Paramount jest lepsza, Netflix będzie miał cztery dni robocze, by ją przebić lub renegocjować warunki umowy. To oznacza, że nadchodzące tygodnie mogą zdecydować nie tylko o finansowym losie Netflixa, ale także o przyszłości jednego z największych przejęć w historii przemysłu rozrywkowego.

To kluczowy moment dla Netflixa – zarówno inwestorzy, jak i fani wielkich marek filmowych bacznie obserwują rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy dojdzie do spektakularnego przejęcia i jak polityczne napięcia wpłyną na decyzje regulatorów oraz tempo finalizacji transakcji. Rola Teda Sarandosa jest więc tutaj kluczowa.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/ted-sarandos-white-house-warner-bros-deal-1236672842/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




