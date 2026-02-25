Netflix prezentuje swój nowy serial science fiction. Pierwsze zdjęcia z nadchodzącego hitu od twórców Stranger Things

Netflix ujawnił datę premiery nowego serialu science fiction z elementami nadprzyrodzonymi zatytułowanego The Boroughs. Produkcja powstaje pod okiem braci Duffer, twórców Stranger Things, a za jej stworzenie odpowiadają Jeffrey Addiss oraz Will Matthews, znani z pracy przy Ciemny kryształ: Czas buntu. Platforma potwierdziła, że serial zadebiutuje 21 maja, a wraz z ogłoszeniem zaprezentowano pierwsze oficjalne zdjęcia z produkcji.

The Boroughs – pierwsze zdjęcia i data premiery nowego serialu wyprodukowanego przez braci Duffer

Fabuła The Boroughs rozgrywa się w pozornie idealnej społeczności emerytów, gdzie nowo przybyły, pogrążony w żałobie mężczyzna doświadcza przerażającego spotkania z potworem. Wydarzenie to prowadzi go do nietypowej grupy outsiderów, którzy wspólnie odkrywają mroczny sekret skrywany przez ich spokojne osiedle. Szybko okazuje się, że złote lata życia są znacznie bardziej niebezpieczne, niż ktokolwiek przypuszczał, a sami bohaterowie mają w sobie więcej siły, niż można by się spodziewać.