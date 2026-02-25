Netflix prezentuje swój nowy serial science fiction. Pierwsze zdjęcia z nadchodzącego hitu od twórców Stranger Things

Netflix ujawnił datę premiery nowego serialu science fiction z elementami nadprzyrodzonymi zatytułowanego The Boroughs. Produkcja powstaje pod okiem braci Duffer, twórców Stranger Things, a za jej stworzenie odpowiadają Jeffrey Addiss oraz Will Matthews, znani z pracy przy Ciemny kryształ: Czas buntu. Platforma potwierdziła, że serial zadebiutuje 21 maja, a wraz z ogłoszeniem zaprezentowano pierwsze oficjalne zdjęcia z produkcji.
The Boroughs – pierwsze zdjęcia i data premiery nowego serialu wyprodukowanego przez braci Duffer
Fabuła The Boroughs rozgrywa się w pozornie idealnej społeczności emerytów, gdzie nowo przybyły, pogrążony w żałobie mężczyzna doświadcza przerażającego spotkania z potworem. Wydarzenie to prowadzi go do nietypowej grupy outsiderów, którzy wspólnie odkrywają mroczny sekret skrywany przez ich spokojne osiedle. Szybko okazuje się, że złote lata życia są znacznie bardziej niebezpieczne, niż ktokolwiek przypuszczał, a sami bohaterowie mają w sobie więcej siły, niż można by się spodziewać.
W głównych rolach występują: Alfred Molina jako Sam, Geena Davis jako Renee, Alfre Woodard jako Judy, Denis O’Hare jako Wally, Clarke Peters jako Art, Bill Pullman jako Jack, Carlos Miranda jako Paz, Jena Malone jako Claire, Seth Numrich jako Blaine oraz Alice Kremelberg jako Anneliese. W obsadzie znaleźli się również Ed Begley Jr., Dee Wallace, Eric Edelstein, Rafael Casal, Mousa Hussein Kraish, Beth Bailey, Karan Soni oraz Jane Kaczmarek.
Przez lata zastanawialiśmy się, dlaczego nikt nie nakręcił filmu podobnego do wspaniałego Koonu Rona Howarda. Nagle Jeff i Will przysłali nam pomysł na The Boroughs, historię o emerytach i potworach. Od początku podkreślali, że w przeciwieństwie do wielu opowieści o starszych bohaterach, starzenie się nie będzie tu żartem. Zamiast tego zobaczymy prawdziwych ludzi mierzących się z realnymi problemami, a przy okazji także z kilkoma nadprzyrodzonymi zagrożeniami. To był dokładnie taki serial, o jakim marzyliśmy – powiedzieli bracia Duffer.
GramTV przedstawia:
Jeffrey Addiss i Will Matthews pełnią funkcję twórców, showrunnerów oraz producentów wykonawczych. Bracia Duffer i Hilary Leavitt odpowiadają za produkcję wykonawczą w ramach Upside Down Pictures, razem z Benem Taylorem, który wyreżyserował również dwa pierwsze odcinki. Kolejne epizody wyreżyserowali Augustine Frizzel oraz Kyle Patrick Alvarez.
