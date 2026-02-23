Remake uwielbianego horroru science fiction zbiera mocną krytyką. Reżyser broni swojego filmu: „To nie będzie powtórka”

Przed dwoma tygodniami Warner Bros. zapowiedziano nową ekranizację horroru science fiction Mgła od Stephena Kinga. W 2007 roku powstała już ekranizacja tej powieści, która została wyreżyserowana przez Franka Drabonta i została zapamiętana za genialny zwrot akcji na samym końcu filmu. Za nową wersję odpowiada Mike Flanagan, czyli współczesny specjalista od adaptowania dzieł Kinga, który stanął w obronie swojego nadchodzącego filmu.

Mgła – Mike Flanagan obiecuje, że nie będzie to powtórka z poprzedniego filmu

Głos w sprawie zabrał Flanagan, który w mediach społecznościowych odniósł się do sceptycznych komentarzy. Twórca zapewnia, że jego projekt nie będzie prostym odtworzeniem znanej historii.