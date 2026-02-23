Remake uwielbianego horroru science fiction zbiera mocną krytyką. Reżyser broni swojego filmu: „To nie będzie powtórka”

Mgła – Mike Flanagan obiecuje, że nie będzie to powtórka z poprzedniego filmu
Głos w sprawie zabrał Flanagan, który w mediach społecznościowych odniósł się do sceptycznych komentarzy. Twórca zapewnia, że jego projekt nie będzie prostym odtworzeniem znanej historii.
Uwielbiam film Darabonta i nie ma żadnego sensu go przerabiać. Dawno temu nauczyłem się, by nigdy nie próbować przewidywać, o co fani będą się spierać. To nie będzie powtórka. Różnice zaczynają się już na pierwszej stronie.
Nowa adaptacja ponownie sięgnie do literackiego pierwowzoru autorstwa Stephen King. Mgła opowiada o niewielkim miasteczku w stanie Maine, które zostaje spowite tajemniczą, gęstą mgłą. W jej wnętrzu czają się śmiertelnie niebezpieczne istoty. Garstka ocalałych barykaduje się w supermarkecie, gdzie narastający strach szybko przeradza się w agresję i zbiorową histerię. To opowieść nie tylko o walce z potworami, lecz także o kruchości społecznych zasad i cienkiej granicy między heroizmem a moralnym upadkiem.
Nowela pierwotnie ukazała się w zbiorze opowiadań Szkieletowa załoga i już wcześniej doczekała się ekranizacji. Oprócz filmu z 2007 roku powstał również serial telewizyjny, który miał premierę w 2017 roku.
Na ten moment nie ujawniono daty premiery ani szczegółów fabuły nowej Mgły. Nie podano również żadnych szczegółów dotyczących castingów.
