Zaloguj się lub Zarejestruj

Remake uwielbianego horroru science fiction zbiera mocną krytyką. Reżyser broni swojego filmu: „To nie będzie powtórka”

Radosław Krajewski
2026/02/23 11:10
0
0

Twórcom ciężko będzie przebić poprzednią wersję.

Przed dwoma tygodniami Warner Bros. zapowiedziano nową ekranizację horroru science fiction Mgła od Stephena Kinga. W 2007 roku powstała już ekranizacja tej powieści, która została wyreżyserowana przez Franka Drabonta i została zapamiętana za genialny zwrot akcji na samym końcu filmu. Za nową wersję odpowiada Mike Flanagan, czyli współczesny specjalista od adaptowania dzieł Kinga, który stanął w obronie swojego nadchodzącego filmu.

Mgła
Mgła

Mgła – Mike Flanagan obiecuje, że nie będzie to powtórka z poprzedniego filmu

Głos w sprawie zabrał Flanagan, który w mediach społecznościowych odniósł się do sceptycznych komentarzy. Twórca zapewnia, że jego projekt nie będzie prostym odtworzeniem znanej historii.

Uwielbiam film Darabonta i nie ma żadnego sensu go przerabiać. Dawno temu nauczyłem się, by nigdy nie próbować przewidywać, o co fani będą się spierać. To nie będzie powtórka. Różnice zaczynają się już na pierwszej stronie.

Nowa adaptacja ponownie sięgnie do literackiego pierwowzoru autorstwa Stephen King. Mgła opowiada o niewielkim miasteczku w stanie Maine, które zostaje spowite tajemniczą, gęstą mgłą. W jej wnętrzu czają się śmiertelnie niebezpieczne istoty. Garstka ocalałych barykaduje się w supermarkecie, gdzie narastający strach szybko przeradza się w agresję i zbiorową histerię. To opowieść nie tylko o walce z potworami, lecz także o kruchości społecznych zasad i cienkiej granicy między heroizmem a moralnym upadkiem.

GramTV przedstawia:

Nowela pierwotnie ukazała się w zbiorze opowiadań Szkieletowa załoga i już wcześniej doczekała się ekranizacji. Oprócz filmu z 2007 roku powstał również serial telewizyjny, który miał premierę w 2017 roku.

Na ten moment nie ujawniono daty premiery ani szczegółów fabuły nowej Mgły. Nie podano również żadnych szczegółów dotyczących castingów.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/21/mike-flanagan-defends-the-mist-remake-this-isnt-a-retread

Tagi:

Popkultura
film
horror
science fiction
ekranizacja
Stephen King
Mike Flanagan
sci-fi
Warner Bros. Discovery
mgła
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112