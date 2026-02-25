Warner Bros. zaczyna mięknąć – Paramount przebija ofertę Netflix

Czyżby w końcu udało się skruszyć lody i oferta Paramount okazała się wyraźnie lepsza od propozycji Netflix?

Już wcześniej pisaliśmy, że ten lód prezentowany ze strony Warner Bros w stosunku do Paramount w końcu zaczyna kruszeć. Po miesiącach konsekwentnego odrzucania ofert Paramount/Skydance, Warner Bros Discovery najwyraźniej poważnie zaczyna traktować propozycję Davida Ellisona. Oferta zaczyna być dostrzegalnie lepsza od Netflix, co może zmienić układ sił wokół planowanej fuzji. Czy zbyt wrześnie okrzyknęliśmu Netflix nowym właścicielem Warner Bros.? Warner Bros. zaczyna na poważnie brać pod uwagę ofertę Paramount Paramount/Skydance proponuje teraz 31 dolarów za akcję w całości gotówką, plus dodatkową opłatę 0,25 dolara kwartalnie od 30 września 2026 roku. To swego rodzaju presja, aby przyspieszyć zamknięcie transakcji. Dodatkowo pojawia się wysoka, 7-miliardowa opłata regulacyjna, wypłacana, jeśli organy nadzorcze zablokują umowę. Co więcej, Paramount/Skydance zobowiązuje się pokryć 2,8 miliarda dolarów, które Warner Bros Discovery musi zapłacić Netflix w ramach wcześniejszej umowy w przypadku zerwania kontraktu.

Warner Bros wciąż ostrożnie podchodzi do sformułowań. Firma zaznacza, że będzie kontynuować rozmowy, by ustalić, czy oferta Paramount może formalnie zostać uznana za „lepszą propozycję” względem Netflix. Jeśli tak się stanie, Netflix będzie miał zaledwie cztery dni robocze, by poprawić swoją ofertę i zachować przewagę w negocjacjach. Sytuacja robi się więc bardzo napięta.

GramTV przedstawia:

Do tej pory Warner Bros wahało się wobec kolejnych ofert Paramount, które choć wyglądały atrakcyjnie na papierze, niosły ryzyko w razie niepowodzenia transakcji. Teraz jednak suma zaproponowana przez Ellisona jest na tyle znacząca, że WBD musi poważnie rozważyć, czy odrzucenie jej jest warte utraty dodatkowej gotówki. Dodatkową presję wywierają władze i politycy USA, którzy już wcześniej sugerowali, że Warner Bros odrzucał lepszą ofertę bez uzasadnienia. W razie sporu mogłoby to skutkować interwencją Federalnej Komisji Handlu (FTC), grożącą zablokowaniem umowy z Netflix. Najwyraźniej Skydance i Paramount wracają do gry, a napięcie wokół jednej z największych transakcji medialnych ostatnich lat wciąż rośnie. Co na to Netflix?

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









