Zaloguj się lub Zarejestruj

Netflix ponownie sięga po klasykę. Ten romans był wzorem dla pokoleń twórców

Jakub Piwoński
2026/02/25 12:30
0
0

Nadchodzi kolejna adaptacja Dumy i uprzedzenia.

Jesienią na Netflixie pojawi się długo wyczekiwana adaptacja klasycznej powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie. Jak zapowiadają twórcy, ma być “wierna i klasyczna” względem oryginału. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, gdy Netflix sięga po klasyka literatury. W nowym sześcioodcinkowym miniserialu Jack Lowden wciela się w rolę dumnego pana Darcy’ego, a Emma Corrin zagra Elizabeth Bennet. Pierwszy zwiastun produkcji właśnie trafił do sieci, zapowiadając wierną i elegancką interpretację literackiego pierwowzoru.

Netflix ponownie sięga po klasykę. Ten romans był wzorem dla pokoleń twórców

Kolejna adaptacja literackiego klasyka od Netflix – zobacz zwiastun Dumy i uprzedzenia

Akcja powieści skupia się na losach Elizabeth Bennet, młodej kobiety inteligentnej i niezależnej, oraz jej skomplikowanej relacji z panem Darcym. Austen w Dumie i uprzedzeniu mistrzowsko łączy elementy komedii obyczajowej z głęboką analizą społecznych uprzedzeń i ograniczeń epoki regencji w Anglii. Dzięki temu powieść stała się nie tylko literackim klasykiem, ale też wzorcem dla całego gatunku romansu.

Twórcami miniserialu są scenarzystka Dolly Alderton (Wszystko, co wiem o miłości) i reżyser Euros Lyn (Heartstopper). W obsadzie znalazły się również Olivia Colman jako pani Bennet, Rufus Sewell jako pan Bennet, Freya Mavor w roli Jane Bennet, Daryl McCormack jako pan Bingley oraz Fiona Shaw w roli Lady Catherine de Bourg. Nowe twarze, takie jak Hopey Parish i Hollie Avery, debiutują jako Mary i Kitty Bennet, a Louis Partridge zagra pana Wickhama.

Twórczyni serii tak o niej opowiada:

GramTV przedstawia:

Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej - z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki.

Duma i uprzedzenie była już wielokrotnie ekranizowana. Najsłynniejsze adaptacje to serial z 1995 roku z Colinem Firth’em i Jennifer Ehle oraz kinowa wersja z 2005 roku z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem. Każda z nich podkreślała uniwersalne przesłanie powieści: miłość, duma i społeczny konwenans pozostają ponadczasowe. W tym roku Netflix planuje również premierę adaptacji Lalki, a zapowiedziano także nowe odcinki Nocy i dnie, co oznacza, że polska literatura klasyczna także zagości na ekranach szerokiej publiczności.

Tagi:

Popkultura
serial
Netflix
książki
romans
Jane Austen
adaptacja książki
melodramat
Duma i uprzedzenie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112