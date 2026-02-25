Netflix ponownie sięga po klasykę. Ten romans był wzorem dla pokoleń twórców

Jesienią na Netflixie pojawi się długo wyczekiwana adaptacja klasycznej powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie. Jak zapowiadają twórcy, ma być “wierna i klasyczna” względem oryginału. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, gdy Netflix sięga po klasyka literatury. W nowym sześcioodcinkowym miniserialu Jack Lowden wciela się w rolę dumnego pana Darcy’ego, a Emma Corrin zagra Elizabeth Bennet. Pierwszy zwiastun produkcji właśnie trafił do sieci, zapowiadając wierną i elegancką interpretację literackiego pierwowzoru.
Kolejna adaptacja literackiego klasyka od Netflix – zobacz zwiastun Dumy i uprzedzenia
Akcja powieści skupia się na losach Elizabeth Bennet, młodej kobiety inteligentnej i niezależnej, oraz jej skomplikowanej relacji z panem Darcym. Austen w Dumie i uprzedzeniu mistrzowsko łączy elementy komedii obyczajowej z głęboką analizą społecznych uprzedzeń i ograniczeń epoki regencji w Anglii. Dzięki temu powieść stała się nie tylko literackim klasykiem, ale też wzorcem dla całego gatunku romansu.
Twórcami miniserialu są scenarzystka Dolly Alderton (Wszystko, co wiem o miłości) i reżyser Euros Lyn (Heartstopper). W obsadzie znalazły się również Olivia Colman jako pani Bennet, Rufus Sewell jako pan Bennet, Freya Mavor w roli Jane Bennet, Daryl McCormack jako pan Bingley oraz Fiona Shaw w roli Lady Catherine de Bourg. Nowe twarze, takie jak Hopey Parish i Hollie Avery, debiutują jako Mary i Kitty Bennet, a Louis Partridge zagra pana Wickhama.
Twórczyni serii tak o niej opowiada:
Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej - z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki.
Duma i uprzedzenie była już wielokrotnie ekranizowana. Najsłynniejsze adaptacje to serial z 1995 roku z Colinem Firth’em i Jennifer Ehle oraz kinowa wersja z 2005 roku z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem. Każda z nich podkreślała uniwersalne przesłanie powieści: miłość, duma i społeczny konwenans pozostają ponadczasowe. W tym roku Netflix planuje również premierę adaptacji Lalki, a zapowiedziano także nowe odcinki Nocy i dnie, co oznacza, że polska literatura klasyczna także zagości na ekranach szerokiej publiczności.
