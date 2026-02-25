Netflix ponownie sięga po klasykę. Ten romans był wzorem dla pokoleń twórców

Jesienią na Netflixie pojawi się długo wyczekiwana adaptacja klasycznej powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie. Jak zapowiadają twórcy, ma być “wierna i klasyczna” względem oryginału. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz, gdy Netflix sięga po klasyka literatury. W nowym sześcioodcinkowym miniserialu Jack Lowden wciela się w rolę dumnego pana Darcy’ego, a Emma Corrin zagra Elizabeth Bennet. Pierwszy zwiastun produkcji właśnie trafił do sieci, zapowiadając wierną i elegancką interpretację literackiego pierwowzoru.

Kolejna adaptacja literackiego klasyka od Netflix – zobacz zwiastun Dumy i uprzedzenia

Akcja powieści skupia się na losach Elizabeth Bennet, młodej kobiety inteligentnej i niezależnej, oraz jej skomplikowanej relacji z panem Darcym. Austen w Dumie i uprzedzeniu mistrzowsko łączy elementy komedii obyczajowej z głęboką analizą społecznych uprzedzeń i ograniczeń epoki regencji w Anglii. Dzięki temu powieść stała się nie tylko literackim klasykiem, ale też wzorcem dla całego gatunku romansu.