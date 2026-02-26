Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Netflix wraca hit fantasy z 96% na RT. Serial szczególnie zainteresuje graczy

Jakub Piwoński
2026/02/26 11:10
0
0

Drugi sezon anime Devil May Cry nadciąga. Jest już pierwszy zwiastun. Czy twórcy ponownie wcisną gaz do dechy?

Netflix od kilku lat konsekwentnie sięga po gry wideo, przekształcając je w animowane seriale. Wszystko zaczęło się od kultowego Castlevania, a kolejne projekty, jak choćby Tomb Raider, potwierdziły chęć podążania w tym kierunku. Jednym z największych sukcesów w tym nurcie okazał się Devil May Cry, który teraz wraca w nowym sezonie.

Devil May Cry
Devil May Cry

Devil May Cry – drugi sezon zadebiutuje już w maju 2026

Twórcy dzielą się pierwszym zwiastunem nadchodzącej odsłony, która zadebiutuje 12 maja 2026 roku na Netfliksie. Powstanie kontynuacji było łatwe do przewidzenia. Decyzja o powstaniu drugiego sezonu zapadła szybko – serial zdobył uznanie krytyków i widzów, a jego popularność wciąż rośnie. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma obecnie 96% pozytywnych ocen.

Adi Shankar, twórca anime, zapewnia, że druga część nie będzie powieleniem sprawdzonej formuły.

Mam alergię na schematy. Nie lubię, gdy odnoszące sukcesy seriale zamieniają się w coś w rodzaju „comfort food”. Devil May Cry nie będzie serialem, który powiela te same wzorce. Moim celem przy drugim sezonie było uchwycenie klimatu odsłony kinowej franczyzy z lat 2000., w której widz nie jest w stanie przewidzieć kolejnego zwrotu akcji.

GramTV przedstawia:

Seria gier Devil May Cry to kultowa franczyza akcji stworzona przez Capcom, która zadebiutowała w 2001 roku. Gracze wcielają się w łowcę demonów Dantego, mistrza walki wręcz i broni palnej, przemierzającego mroczny, pełen potworów świat. Seria słynie z dynamicznego systemu walki, widowiskowych combo i charakterystycznego stylu, łączącego gotycką estetykę z nowoczesną akcją.

Fabuła serialu Netflix skupia się na przygodach Dantego, który staje do walki z demonami zagrażającymi światu ludzi. W pierwszym sezonie widzowie poznali jego początkowe starcia i motywacje, a nowy sezon zapewne będzie miał jeszcze więcej dramatycznych zwrotów akcji i nieprzewidywalnych wydarzeń. Czekamy.

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
serial
Netflix
Devil May Cry
Dante
gry wideo
serial animowany
serial anime
gry komputerowe
serial fantasy
adaptacja gry
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112