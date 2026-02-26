Na Netflix wraca hit fantasy z 96% na RT. Serial szczególnie zainteresuje graczy

Netflix od kilku lat konsekwentnie sięga po gry wideo, przekształcając je w animowane seriale. Wszystko zaczęło się od kultowego Castlevania, a kolejne projekty, jak choćby Tomb Raider, potwierdziły chęć podążania w tym kierunku. Jednym z największych sukcesów w tym nurcie okazał się Devil May Cry, który teraz wraca w nowym sezonie.

Devil May Cry – drugi sezon zadebiutuje już w maju 2026

Twórcy dzielą się pierwszym zwiastunem nadchodzącej odsłony, która zadebiutuje 12 maja 2026 roku na Netfliksie. Powstanie kontynuacji było łatwe do przewidzenia. Decyzja o powstaniu drugiego sezonu zapadła szybko – serial zdobył uznanie krytyków i widzów, a jego popularność wciąż rośnie. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma obecnie 96% pozytywnych ocen.