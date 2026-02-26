Na Netflix wraca hit fantasy z 96% na RT. Serial szczególnie zainteresuje graczy

Drugi sezon anime Devil May Cry nadciąga. Jest już pierwszy zwiastun. Czy twórcy ponownie wcisną gaz do dechy?
Netflix od kilku lat konsekwentnie sięga po gry wideo, przekształcając je w animowane seriale. Wszystko zaczęło się od kultowego Castlevania, a kolejne projekty, jak choćby Tomb Raider, potwierdziły chęć podążania w tym kierunku. Jednym z największych sukcesów w tym nurcie okazał się Devil May Cry, który teraz wraca w nowym sezonie.
Devil May Cry – drugi sezon zadebiutuje już w maju 2026
Twórcy dzielą się pierwszym zwiastunem nadchodzącej odsłony, która zadebiutuje 12 maja 2026 roku na Netfliksie. Powstanie kontynuacji było łatwe do przewidzenia. Decyzja o powstaniu drugiego sezonu zapadła szybko – serial zdobył uznanie krytyków i widzów, a jego popularność wciąż rośnie. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma obecnie 96% pozytywnych ocen.
Adi Shankar, twórca anime, zapewnia, że druga część nie będzie powieleniem sprawdzonej formuły.
Mam alergię na schematy. Nie lubię, gdy odnoszące sukcesy seriale zamieniają się w coś w rodzaju „comfort food”. Devil May Cry nie będzie serialem, który powiela te same wzorce. Moim celem przy drugim sezonie było uchwycenie klimatu odsłony kinowej franczyzy z lat 2000., w której widz nie jest w stanie przewidzieć kolejnego zwrotu akcji.
Seria gier Devil May Cry to kultowa franczyza akcji stworzona przez Capcom, która zadebiutowała w 2001 roku. Gracze wcielają się w łowcę demonów Dantego, mistrza walki wręcz i broni palnej, przemierzającego mroczny, pełen potworów świat. Seria słynie z dynamicznego systemu walki, widowiskowych combo i charakterystycznego stylu, łączącego gotycką estetykę z nowoczesną akcją.
Fabuła serialu Netflix skupia się na przygodach Dantego, który staje do walki z demonami zagrażającymi światu ludzi. W pierwszym sezonie widzowie poznali jego początkowe starcia i motywacje, a nowy sezon zapewne będzie miał jeszcze więcej dramatycznych zwrotów akcji i nieprzewidywalnych wydarzeń. Czekamy.
