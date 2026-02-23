Trump znów atakuje Netflix. Tym razem grozi „konsekwencjami” za nieprzychylny komentarz

Dzieje się to na tle głośnej sprawy przejęcia Warner Bros. przez Netflix. Transakcji wyraźnie sprzeciwia się Biały Dom.

Spór wokół możliwego przejęcia Warner Bros. przez Netflix znów nabiera politycznych barw. Donald Trump w mediach społecznościowych wezwał streamingowego giganta do natychmiastowego usunięcia z zarządu Susan Rice. W przeciwnym razie – jak napisał – firmę mają spotkać „konsekwencje”. Powód? Rzecz jasna nieprzychylny głos skierowany w stronę władzy.

Donald Trump ponownie uderza w Netflix

Susan Rice, była ambasadorka USA przy ONZ i doradczyni ds. bezpieczeństwa narodowego, a dziś członkini zarządu Netfliksa, w jednym z podcastów zasugerowała, że ewentualny powrót Demokratów do władzy oznaczałby rozliczenia poprzedniej administracji oraz sprzyjających jej mediów. Jej słowa wywołały burzę w konserwatywnych mediach, które oskarżyły ją o zapowiedź politycznej zemsty. Trump odpowiedział ostrym wpisem: