Netflix skasował dwa swoje seriale science fiction. Nie przetrwały do drugich sezonów

Netflix nie będzie kontynuował swoich dwóch seriali science fiction
Oba tytuły zebrały solidne recenzje i zainteresowały fanów gatunku, jednak w realiach streamingu to często nie wystarczy. Po premierze nie zdołały przebić się do zestawienia najchętniej oglądanych seriali, co dla oryginalnych produkcji Netflix bywa sygnałem alarmowym. Brak szybkich komunikatów o przedłużeniu zwykle oznacza jedno, projekt zostaje anulowany.
W przypadku Leviathana szczególnie żal potencjału wykreowanego świata. Anime z 2025 roku było adaptacją bestsellerowej trylogii autorstwa Scott Westerfeld. Akcja toczyła się w alternatywnej wersji pierwszej wojny światowej, gdzie technologia i estetyka steampunku zmieniają bieg historii. Główna bohaterka, podszywająca się pod chłopca, trafiała do brytyjskich sił powietrznych i wikłała się w polityczny konflikt na skalę globalną.
Ten sam los spotkał Terminator Zero, czyli animowaną odsłonę kultowej serii stworzonej przez James Cameron. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku i powstała w japońskim studiu Production I.G. Serial przenosił znany motyw walki z maszynami do Tokio, stawiając na mroczniejszy klimat i elementy horroru, a w centrum historii znajdował się naukowiec próbujący stworzyć sztuczną inteligencję zdolną powstrzymać Skynet.
Choć oficjalne komunikaty o anulowaniu jeszcze nie padły, brak zapowiedzi nowych sezonów po ogłoszeniu planów na kolejny rok mówi sam za siebie. Tym bardziej że od premiery Terminatora Zero minęło już sporo czasu, a od tego czasu nic nie słyszeliśmy o potencjalnej kontynuacji.
