Netflix skasował dwa swoje seriale science fiction. Nie przetrwały do drugich sezonów

Fani nie mogą liczyć na kontynuację tych historii.

Na początku nowego roku Netflix porządkuje swój katalog oryginalnych seriali. Niedawno platforma ogłosiła nowości na najbliższe dwanaście miesięcy, w tym powrót hitowego serialu science fiction opartego na nagrodzonej serii powieści. Tym razem jednak mamy złe wieści dla fanów seriali tego serwisu streamingowego. Według najnowszych doniesień Netflix miał skasować aż dwa swoje serialie, którymi są anime Terminator Zero oraz Leviathan. Netflix nie będzie kontynuował swoich dwóch seriali science fiction Oba tytuły zebrały solidne recenzje i zainteresowały fanów gatunku, jednak w realiach streamingu to często nie wystarczy. Po premierze nie zdołały przebić się do zestawienia najchętniej oglądanych seriali, co dla oryginalnych produkcji Netflix bywa sygnałem alarmowym. Brak szybkich komunikatów o przedłużeniu zwykle oznacza jedno, projekt zostaje anulowany.

W przypadku Leviathana szczególnie żal potencjału wykreowanego świata. Anime z 2025 roku było adaptacją bestsellerowej trylogii autorstwa Scott Westerfeld. Akcja toczyła się w alternatywnej wersji pierwszej wojny światowej, gdzie technologia i estetyka steampunku zmieniają bieg historii. Główna bohaterka, podszywająca się pod chłopca, trafiała do brytyjskich sił powietrznych i wikłała się w polityczny konflikt na skalę globalną.

Ten sam los spotkał Terminator Zero, czyli animowaną odsłonę kultowej serii stworzonej przez James Cameron. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku i powstała w japońskim studiu Production I.G. Serial przenosił znany motyw walki z maszynami do Tokio, stawiając na mroczniejszy klimat i elementy horroru, a w centrum historii znajdował się naukowiec próbujący stworzyć sztuczną inteligencję zdolną powstrzymać Skynet. Choć oficjalne komunikaty o anulowaniu jeszcze nie padły, brak zapowiedzi nowych sezonów po ogłoszeniu planów na kolejny rok mówi sam za siebie. Tym bardziej że od premiery Terminatora Zero minęło już sporo czasu, a od tego czasu nic nie słyszeliśmy o potencjalnej kontynuacji. Terminator Zero – recenzja serialu. „Jako tako”, czyli po japońsku

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.