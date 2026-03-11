Nadchodzi nowy bestseller science fiction. Dopiero co powstał film, a już planowana jest kontynuacja?

Autor Marsjanina pracuje nad nową powieścią science fiction. Co z kontynuacją Projektu Hail Mary?
Andy Weir, autor bestsellerowych powieści science fiction, zdradził, że pracuje nad kolejną książką. Twórca znany z takich tytułów jak Marsjanin, Artemis oraz Projekt Hail Mary nie zamierza jednak wracać do żadnej ze swoich wcześniejszych historii.
W wywiadzie dla serwisu ScreenRant pisarz potwierdził, że rozpoczął prace nad nową powieścią. Na tym etapie nie chce zdradzać szczegółów dotyczących fabuły, ale zapewnia, że pozostanie wierny gatunkowi science fiction. Co ważne, będzie to zupełnie nowa, samodzielna opowieść.
Tak, pracuję teraz nad moją następną książką. Obecnie nie mówię o niej publicznie, ale oczywiście będzie to science fiction. To zupełnie nowa, samodzielna historia, która nie jest kontynuacją żadnej z wcześniejszych powieści.
Wielu fanów zastanawia się jednocześnie, czy Projekt Hail Mary doczeka się kiedyś bezpośredniej kontynuacji. Weir przyznaje, że pomysły na sequel istnieją, jednak obecnie nie są wystarczająco dopracowane, aby mógł rozpocząć pisanie kolejnej części.
Wiem, wiem, wiele osób mi to już wypominało, ale na razie nie mam pomysłu, który byłby na tyle mocny, żeby na nim oprzeć całą historię. Pracuję nad inną opowieścią. Mam pewne fragmenty dobrych pomysłów na kontynuację, lecz to wciąż za mało, żeby ruszyć z pisaniem. Jeśli kiedyś powstanie kontynuacja, chcę mieć pewność, że będzie naprawdę dobra.
Kariera Weira rozpoczęła się od powieści Marsjanin, którą autor początkowo wydał samodzielnie w 2011 roku. Historia astronauty Marka Watneya, pozostawionego na Marsie po katastrofalnej burzy piaskowej, szybko zdobyła popularność wśród czytelników.
Cztery lata później książka doczekała się filmowej adaptacji w reżyserii Ridleya Scotta. W głównej roli wystąpił Matt Damon, a produkcja zdobyła aż siedem nominacji do Oscara. Podczas gali Złotych Globów film triumfował w kategorii najlepszy film komediowy lub musical, a Damon otrzymał statuetkę dla najlepszego aktora.
