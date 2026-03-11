Netflix podjął decyzję. Kontynuacja hitu kina akcji jednak powstanie

To jedna z czołowych marek Netflix. Ta decyzja nie może nikogo dziwić.

Netflix ponownie stawia na swój hit sensacyjny – marka Tyler Rake otrzyma zielone światło na trzeci film. Decyzja ta potwierdza, że platforma zamierza rozwijać swoje czołowe produkcje, które przyciągnęły miliony widzów na całym świecie. Choć po premierze drugiej części widownia czekała na jakiekolwiek informacje o kontynuacji, teraz cisza została przerwana, a powrót niezniszczalnego najemnika Chrisa Hemswortha jest oficjalny.

Powstanie Tyler Rake 3

Jak donosi serwis World of Reel, zdjęcia do filmu rozpoczną się w czerwcu, a plan przewidziano w Australii. Ponownie za kamerą stanie Sam Hargrave – były kaskader i reżyser poprzednich dwóch odsłon, który znakomicie łączy dynamiczną akcję z widowiskowym montażem. Chris Hemsworth powróci w roli Tylera Rake’a, bohatera, który od pierwszego filmu stał się symbolem kina sensacyjnego Netflixa. Na razie nie podano daty premiery, ale spekuluje się, że trzecia część trafi na platformę w przyszłym roku.