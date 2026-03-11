Skasowana gra z Gwiezdnych wojen wróciła do życia. Po 13 latach tytuł wyciekł do sieci i można w niego zagrać

Gracze pokazują długi gameplay ze skasowanej gry z uniwersum Star Wars.

Po trzynastu latach od anulowania jeden z zapomnianych projektów osadzonych w świecie Gwiezdnych wojen niespodziewanie powrócił do życia. Fani uruchomili grywalną wersję strzelanki Star Wars: First Assault, która pierwotnie miała zadebiutować jeszcze w czasach PlayStation 3 i Xboxa 360. Co więcej, tytuł jest teraz dostępny do sprawdzenia za darmo. Star Wars: First Assault – skasowana gra z Gwiezdnych wojen wróciła do życia dzięki fanom Historia projektu sięga początku poprzedniej dekady. Gdy w 2012 roku Disney przejął markę Star Wars, wiele rozwijanych wówczas przedsięwzięć zostało nagle skasowanych. Dotyczyło to także dwóch dużych gier AAA. Wraz z nimi do kosza trafiły również inne pomysły związane z uniwersum, a znaczna część dotychczasowego rozszerzonego kanonu została przeniesiona do Legend. W przypadku gier oznaczało to koniec dla produkcji, które znajdowały się już w zaawansowanej fazie rozwoju.

Jedną z nich było właśnie Star Wars: First Assault. Strzelanka była niemal ukończona, choć w momencie anulowania wciąż brakowało jej kilku elementów potrzebnych do oficjalnej premiery. Przez lata do sieci trafiały różne materiały z produkcji, w tym nagrania z wersji przedpremierowych. Teraz jednak społeczność fanów zrobiła kolejny krok i przygotowała grywalną wersję bazującą na zamkniętej technicznej becie. Produkcja przypomina rozgrywkę znaną z serii Battlefront, ale pierwotnie miała być mniejszym tytułem dystrybuowanym cyfrowo na PlayStation 3 i Xboxie 360. Publiczna beta planowana była na zimę 2012 roku, a dalsze prace nad projektem wstrzymano tuż przed startem testów. W 2015 roku do sieci wyciekło około 20 minut rozgrywki z wersji działającej na Xboxie 360. Materiał przedstawiał jedną mapę bez botów i bez innych graczy. Wielu fanów porównywało wtedy tę produkcję do Call of Duty przeniesionego na pustynie Tatooine. Obecnie udostępniona wersja pozwala zobaczyć, jak mogła wyglądać pełna gra. Star Wars: First Assault oferuje rozgrywkę dla maksymalnie 16 graczy podzielonych na drużyny szturmowców. Całość przypomina klasyczną sieciową strzelankę pierwszoosobową osadzoną w realiach odległej galaktyki.

GramTV przedstawia:

Nowa grywalna kompilacja powstała na podstawie zamkniętej bety technicznej, którą społeczność fanów nie tylko zachowała, lecz także dostosowała do współczesnych warunków. Projekt został dodatkowo przeniesiony do Unreal Engine, dzięki czemu działa stabilniej i prezentuje się lepiej niż wcześniejsze materiały. Pierwsze testy serwerów przeprowadzono 6 marca 2026 roku. Na godzinę przed rozpoczęciem udostępniono pliki gry, aby zainteresowani mogli je pobrać i przygotować się do rozgrywek. Następnie rozpoczęto testy trybu 8 na 8 oraz sprawdzanie stabilności połączenia serwera. Plik z techniczną betą multiplayer waży zaledwie 395 MB. Społeczność skupiona wokół projektu działa głównie na Discordzie, gdzie gracze mogą umawiać się na kolejne mecze i dyskutować o dalszym rozwoju nieoficjalnej wersji Star Wars: First Assault. Link do serwera Discord, skąd pobierzecie grę, znajdziecie m.in. w opisach poniższych filmów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.