9 lat temu zadebiutowało dochodowe science fiction. Otworzyło zupełnie nowy rozdział w popularnym uniwersum

Sukces filmu otworzył drogę do pojawienia się tego bohatera w kolejnych produkcjach z serii.

Wczoraj minęło dokładnie dziewięć lat od premiery filmu Kong: Wyspa Czaszki, który odegrał kluczową rolę w rozwoju filmowego uniwersum potworów budowanego przez Legendary Entertainment i Warner Bros. Produkcja nie tylko przywróciła jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon kina science fiction na duży ekran, ale także pomogła rozwinąć tzw. Monsterverse, prowadząc ostatecznie do spektakularnego starcia Godzilli i Konga. Kong: Wyspa Czaszki – minęło dziewięć lat od premiery jednego z najważniejszych filmów z Monsterverse Druga połowa lat 2010 była okresem, w którym w Hollywood dominowała moda na rozbudowane, powiązane ze sobą filmowe uniwersa. Sukces Kinowego Uniwersum Marvela sprawił, że wiele studiów próbowało powtórzyć ten model. Niemal nikomu się to nie udało, jednak Monsterverse okazało się tym projektem, które rzeczywiście przetrwały próbę czasu.

Pomysł stworzenia wspólnego świata potworów pojawił się w Legendary Entertainment po odzyskaniu praw do dwóch legendarnych postaci kina. Plan zakładał stopniowe rozwijanie historii poprzez kolejne filmy, które miały wprowadzać najważniejsze stworzenia, a następnie doprowadzić do ich widowiskowej konfrontacji. Kong: Wyspa Czaszki zadebiutował w kinach 10 marca 2017 roku. Reżyserem filmu był Jordan Vogt-Roberts, a w obsadzie znaleźli się Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson oraz Brie Larson. Produkcja przedstawiała wydarzenia rozgrywające się na tajemniczej Wyspie Czaszki, gdzie ekspedycja naukowców i żołnierzy odkrywa ogromnego Konga oraz inne niebezpieczne stworzenia zamieszkujące wyspę.

Choć recenzje były mieszane, film odniósł wyraźny sukces finansowy. Przy budżecie wynoszącym około 185 milionów dolarów produkcja zarobiła na świecie ponad 560 milionów dolarów. Wynik ten potwierdził, że widzowie wciąż są zainteresowani historiami o gigantycznych potworach, a sam Kong może ponownie stać się jedną z najważniejszych postaci współczesnego kina rozrywkowego. Produkcja miała też duże znaczenie dla rozbudowy Monsterverse. W filmie szerzej zaprezentowano organizację Monarch, która bada i monitoruje istnienie tytanów. To właśnie ta instytucja stała się jednym z głównych elementów spinających kolejne produkcje w uniwersum. Sukces Kong: Wyspa Czaszki pozwolił studiom kontynuować plan rozwijania historii. W kolejnych latach widzowie zobaczyli między innymi film Godzilla vs. Kong, który doprowadził do długo zapowiadanego starcia dwóch legendarnych potworów. Produkcja zadebiutowała w trudnym okresie pandemii, ale mimo to przyciągnęła dużą widownię, także na platformach streamingowych. Monsterverse nadal jest rozwijane. W 2024 roku do kin trafił film Godzilla i Kong: Nowe imperium, a twórcy zapowiedzieli już następną odsłonę cyklu zatytułowaną Godzilla x Kong: Supernova, która ma kontynuować historię gigantycznych tytanów. Obecnie na Apple TV trwa emisja drugiego sezonu Monarch: Dziedzictwo potworów, a kolejny spin-offowy serial jest już w produkcji.

