33 lata temu w Dragon Ball Z pojawił się legendarny wojownik, z którym nawet Goku i Vegeta nie dali rady

To jeden z ulubieńców fanów.

Mija 33 lata od premiery filmu Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan, który po raz pierwszy zaprezentował widzom postać legendarnego Super Saiyanina. Choć bohater doczekał się później dużego rebootu w Dragon Ball Super: Broly, wielu fanów wciąż uważa, że oryginalna wersja antagonisty nadal robi ogromne wrażenie. Dragon Ball Z – minęły 33 lata od wprowadzenia jednego z najlepszych antagonistów w serii Film Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan trafił do japońskich kin 6 marca 1993 roku. Produkcja szybko zyskała popularność wśród fanów serii Dragon Ball Z, a sam Broly stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przeciwników w historii całej marki.

Początkowo postać nie była częścią oficjalnej historii stworzonej przez Akirę Toriyamę, gdyż pojawiła się jedynie w filmach kinowych. Mimo to świetnie wpisywała się w realia świata znanego z przygód Goku i Vegeta. Broly przedstawiony został jako niezwykle potężny wojownik Saiyan. Jego transformacja w legendarnego Super Saiyanina przewyższała wszystko, co bohaterowie znali wcześniej. W starciu z nim nawet Goku i Vegeta musieli połączyć swoje siły, aby mieć jakąkolwiek szansę na zwycięstwo.

Ogromna popularność antagonisty sprawiła, że powrócił on w kolejnych produkcjach kinowych. Były to Dragon Ball Z: Brolly - Drugie Starcie oraz Dragon Ball Z: Bio-Broly. Kontynuacje nie zdobyły jednak takiego uznania jak pierwsza część. W oczach wielu widzów nie oddawały już w pełni potęgi i charakteru legendarnego wojownika. Postać powróciła do serii w wielkim stylu dopiero w 2018 roku. Film Dragon Ball Super: Broly wprowadził bohatera do oficjalnej chronologii uniwersum. Tym razem jego historię stworzył bezpośrednio Akira Toriyama, nadając mu nową genezę oraz odświeżony wygląd. Nowa wersja Broly’ego zachowała ogromną siłę wynikającą z niekontrolowanego gniewu, ale została dopasowana do znacznie potężniejszych poziomów mocy osiągniętych przez Goku i Vegetę po wydarzeniach z Turnieju Mocy. Jednocześnie zmienił się charakter bohatera. Zamiast czystego antagonisty stał się bardziej tragiczną postacią, samotnym wojownikiem wychowanym w trudnych warunkach. Mimo rebootu wielu fanów wciąż z dużym sentymentem wraca do filmu z 1993 roku. Produkcja uchodzi za doskonały przykład stylu anime z początku lat dziewięćdziesiątych. Intensywne walki, charakterystyczny design postaci i przesadzona skala mocy sprawiły, że Broly szybko zyskał status ikony.

