Netflix ogłasza „niezwykły” rok i prezentuje nowości na 2026 rok. Powróci również Wiedźmin, który otrzymał opis finałowego sezonu

Netflix oficjalnie odsłonił karty na 2026 rok. Globalna kampania What Next zapowiada jeden z najbardziej różnorodnych i ambitnych kalendarzy premier w historii platformy. Wśród zapowiedzi znalazły się powroty wielkich marek, nowe seriale, wysokobudżetowe filmy, animacje oraz propozycje familijne i gatunkowe, które mają trafić do widzów na całym świecie. Netflix prezentuje nowości na 2026 rok Widzowie mogą liczyć na spotkania z bohaterami, których już dobrze znają. Latem na ekranach pojawi się trzecia część przygód Enoli Holmes, ponownie z Millie Bobby Brown w roli głównej. Jesienią wróci Lupin, a Omar Sy znów wcieli się w Assane’a Diopa, kontynuującego swoją osobistą vendettę. Drugiego sezonu doczekają się także Dżentelmeni, serial osadzony w świecie brytyjskiego półświatka, a fani Peaky Blinders zobaczą filmową odsłonę historii rodu Shelbych, która zadebiutuje 20 marca i ponownie przedstawi historię Tommy’ego Shelby’ego granego przez Cilliana Murphy’ego.

Dużą część ramówki wypełnią historie romantyczne. Czwarty sezon Bridgertonów skupi się na Benedictcie i tajemniczej Srebrnej Damie, a ich losy połączy bal maskowy. Pierwsza część nowej odsłony zadebiutuje 29 stycznia, a druga 26 lutego. Do Paryża wróci Emily, a siódmy sezon Virgin River ponownie pokaże losy Melindy Monroe. W planach jest także sześcioodcinkowa adaptacja Dumy i uprzedzenia Jane Austen, przygotowana przez Dolly Alderton i wyreżyserowana przez Eurosa Lyna. Nie zabraknie również propozycji dla fanów mocniejszych wrażeń. Here Comes the Flood zapowiada się na widowiskowy thriller o napadzie na bank z Denzelem Washingtonem i Robertem Pattinsonem. Charlize Theron wystąpi w survivalowym thrillerze Alfa, który zadebiutuje 24 kwietnia. Na serialowym froncie pojawi się nowa wersja Człowieka w ogniu, a fani science fiction dostaną War Machine z Alanem Ritchsonem w roli żołnierza walczącego o przetrwanie w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia. Premiera zaplanowana jest na 6 marca. Netflix nie zapomina także o młodszych widzach. Do oferty wróci Ulica Sezamkowa, a w animacji W cudzej skórze usłyszymy Michaela B. Jordana i Juno Temple, którzy wcielą się w nietypowych zwierzęcych rywali.

Fantastyka i światy znane z popkultury odegrają w 2026 roku kluczową rolę. W grudniu zadebiutuje Narnia w reżyserii Grety Gerwig, nowa ekranizacja powieści C.S. Lewisa. Drugi sezon One Piece zabierze widzów w kolejną piracką podróż już 10 marca. Powróci również Awatar: Ostatni władca wiatru, a Dante z Devil May Cry pojawi się w drugim sezonie anime adaptacji popularnej gry. Wśród nowości znajdzie się także kostiumowa koreańska drama The East Palace, skupiona na tajemnicy przeklętego pałacu. Codzienne problemy i relacje międzyludzkie również znajdą swoje miejsce w ofercie platformy. Drugi sezon Awantury zadebiutuje 16 kwietnia z nową obsadą i świeżą historią. Słodkie magnolie wrócą z piątym sezonem 11 czerwca. John Cena zagra główną rolę w komedii Little Brother, a 8 maja zobaczymy film Remarkably Bright Creatures, adaptację bestsellerowej powieści Shelby Van Pelt, opowiadającą o żałobie, przyjaźni i nieoczywistej relacji z olbrzymią ośmiornicą. Pełną listę nowości i szykowanych premier na cały 2026 rok znajdziecie pod tym adresem. Wśród nich nie zabrakło piątego i zarazem ostatniego sezonu Wiedźmina. Chociaż data premiery nie została podana, to na osłodę otrzymaliśmy pierwszy opis fabuły nadchodzących odcinków. Czas końca jest bliski: na całym Kontynencie jednoczą się mroczne siły, knując złowrogie plany wobec Ciri. Nawet jeśli Geraltowi i Yennefer uda się ocalić córkę i spełnić ostatnie życzenie — ponownie zjednoczyć się jako rodzina — będą musieli stawić czoła przeszkodom i wrogom, jakich nigdy dotąd nie spotkali.

