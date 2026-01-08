Hitowe science fiction od Netflixa powróci w tym roku po dwuletniej przerwie

Serial otrzyma swoją oczekiwaną kontynuację.

Netflix wreszcie rozwiał wątpliwości dotyczące przyszłości serialu Problem trzech ciał. Drugi sezon produkcji opartej na głośnej serii powieści Liu Cixina trafi do widzów w 2026 roku. Platforma nie ujawniła jeszcze dokładnej daty premiery, ale potwierdziła, że nowe odcinki są już na zaawansowanym etapie realizacji. Problem trzech ciał – drugi sezon zadebiutuje w 2026 roku Zdjęcia do drugiego i trzeciego sezonu ruszyły latem ubiegłego roku na Węgrzech i od samego początku zaplanowano prace nad oboma serialami w tym samym czasie. To istotna informacja, gdyż oznacza krótszą przerwę między kolejnymi odsłonami historii. Trzeci sezon został już oficjalnie zapowiedziany jako finał całej opowieści, dlatego Netflix chce uniknąć wieloletniego oczekiwania na zakończenie serialu.

Choć pierwszy sezon zadebiutował w marcu 2024 roku, widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Produkcja jest wyjątkowo wymagająca pod względem efektów wizualnych i skali realizacyjnej, co naturalnie wydłuża proces postprodukcji. Wszystko wskazuje jednak na to, że drugi sezon pojawi się w drugiej połowie 2026 roku, a finałowa seria może zadebiutować już na początku 2027.

GramTV przedstawia:

Taki model wydawniczy nie jest dla Netflixa niczym nowym. Podobne rozwiązanie zastosowano przy innym globalnym hicie platformy, czyli Squid Game, który również został zakończony po zaplanowanych z góry sezonach kręconych w krótkich odstępach czasu. Identycznie sprawa ma się z Wiedźminem, którego finałowy sezon również zadebiutuje w tym roku. W drugim sezonie powróci główna obsada, na czele z Eizą González, Liamem Cunninghamem, Jess Hong, Jovanem Adepo, Benedictem Wongiem oraz Alexem Sharpem. Do ekipy dołączą także nowe twarze, w tym Claudia Doumit oraz Ellie de Lange, które wcielą się w zupełnie nowe postacie istotne dla dalszego rozwoju fabuły. Przypomnijmy, że Problem trzech ciał opowiada o pierwszym kontakcie ludzkości z cywilizacją pozaziemską. Punktem wyjścia historii jest dramatyczna decyzja młodej kobiety w Chinach lat 60., której skutki odciskają się na wydarzeniach współczesnych. Kiedy prawa natury zaczynają się załamywać, grupa wybitnych naukowców wspólnie z nieustępliwym detektywem staje do walki z największym zagrożeniem w historii ludzkości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.