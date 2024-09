Terminator Zero – recenzja serialu. „Jako tako”, czyli po japońsku

Terminator Zero to nowy serial osadzony w świecie wykreowanym przez Jamesa Camerona. Trudno nazwać ten projekt udanym, trudno uznać go też za porażkę.

Który to już raz twórcy próbują zmazać blamaż poprzedniej odsłony? Po rozczarowującym ostatnim filmie kinowy, jakim był Terminator: Mroczne przeznaczenie, seria wraca do formuły serialowej (pamiętamy Kroniki Sary Connor) tym razem w wydaniu japońskiego anime. Za sterami nowego projektu, który przynajmniej w zapowiedziach twórców, miał przewietrzyć skostniałe schematy serii, stanął niejaki Mattson Tomlin (bliżej znany, jako scenarzysta netflixowego Power). Czy podobnie jak John Connor, Tomlin okazał się wybawcą, w tym wypadku, społeczności fanów? Po seansie ośmiu odcinków Terminatora Zero śmiem w to wątpić, choć to nie jest tak, że niczego dobre serial nie zaoferował.

Gdy w 1984 roku na ekrany kin wchodził pierwszy Terminator, nikt jeszcze wtedy nie przewidywał, że da on początek tak prominentnej, a zarazem absurdalnej serii filmów science fiction. Ten dualizm wyraźny. Terminator to seria tak dla gatunku ważna, silnie oddziałująca, jak jednocześnie w każdej kolejnej odsłonie udowadniająca, że nie jest zdolna do wiarygodnego kontynuowania swojej historii.

W wywiadach przed premierą serialu Tomlin zapewniał, że tym razem odejdzie od wątku rodziny Connor i skupi się na nowych bohaterach. Miał też przenieść akcję na zupełnie nowe terytorium, wskazując, że wojna ludzi z maszynami, o której opowiadają filmy z serii Terminator, jest zjawiskiem globalnym, a nie tylko amerykańskim. Jak powiedział, tak zrobił. Akcja Terminatora Zero przenosi nas do Japonii, roku 1997, ale też 2025. Japonia, będąca jednym z epicentrów technologicznego rozwoju, staje się polem walki między ocalałymi ludźmi a kontrolującymi świat maszynami. Śledzimy losy różnych, nieznanych wcześniej postaci, które próbują przetrwać w zrujnowanym, dystopijnym krajobrazie. I znowu - granica między człowiekiem a maszyną staje się zamazana.

Takie były założenia, by historię odświeżyć, spojrzeć na nią z innej perspektywy. Momentami wygląda to nawet ciekawie, jak chociażby wtedy, gdy postać niejakiego Malcolma tworzy kobiecego robota, by uczyć go złożoności świata, ale też po to, by lepiej poznać swego wroga – za co zresztą zostaje uznany za zdrajcę ludzkości. Nie dość jednak, że im bliżej finału, tym twórcy zaczynają co raz bardziej wchodzić w korytarze narracyjne, wydrążone przez filmy kinowe, to jeszcze zostaje to podane w sposób mało interesujący. Nie zdziwicie się zatem, widząc, że i tym razem pewnej maszynie do zabijania w typowy sposób zostaje nadszarpnięta część twarzy odsłaniająca oko. Od czasoprzestrzennych zawirowań też rozboli was głowa. Pewne klocki zostały więc na swoim miejscu.

Serial Terminator: Zero niestety okazuje się być przykładem dzieła, które traktuje widza zbyt protekcjonalnie. Narracja jest prowadzona w sposób przesadnie łopatologiczny, co oznacza, że wszystkie kluczowe elementy są podane wprost, bez miejsca na jakąkolwiek interpretację czy nawet refleksję. Zamiast budować napięcie i zmuszać do myślenia, twórcy serwują historię, w której wszystko jest podane na tacy. Brak subtelności w przekazie oraz płytkie dialogi sprawiają, że serial trudno uznać za angażujący. Z zainteresowaniem najtrudniej jest w pierwszej części serialu, z czasem, bliżej finału, jest z tym zdecydowanie lepiej, bo postać Malcolma w końcu zaczyna odsłaniać przed nami pewne fakty. Ich konstrukcja obliczona została na wywołanie zaskoczenia, które jednak ma to do siebie, że działa tylko na chwilę.