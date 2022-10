Henry Cavill rezygnuje z roli Geralta! Poznajcie nowego Wiedźmina od Netflixa

Netflix poinformował, że Henry Cavill nie będzie dłużej wcielał się w Geralta z Rivii. W nadchodzącym trzecim sezonie po raz ostatni zobaczymy aktora w serialowym Wiedźminie. Ma to prawdopodobnie związek z powrotem Cavilla do roli Supermana i pracami nad kolejnym filmem o słynnym superbohaterze. Prace nad czwartym oraz piątym sezonem już trwają i platforma podała, że nowym Geraltem został Liam Hemsworth.

Jako fan Wiedźmina nie mogę się doczekać możliwości zagrania Geralta z Rivii. Henry Cavill był niesamowitym Geraltem i jestem zaszczycony, że wręcza mi lejce i pozwala mi wziąć ostrza Białego Wilka na kolejny rozdział jego przygody. Henry, od lat jestem twoim fanem i zainspirowało mnie to, co wniosłeś do tej ukochanej postaci. Może i wchodzę w za duże buty, ale jestem naprawdę podekscytowany, że wkroczę do świata Wiedźmina – oświadczył Liam Hemsworth.