Netflix ma nowy hit science fiction. Bardzo wysoka oglądalność premierowego filmu

Nowa produkcja science fiction z Alanem Ritchsonem błyskawicznie przyciągnęła uwagę widzów platformy Netflix. Film Maszyna do zabijania zadebiutował w serwisie z imponującymi wynikami oglądalności i już po kilku dniach od premiery stał się jednym z największych hitów platformy w tym roku. Maszyna do zabijania zaliczyła drugi najwyższy wynik oglądalności w tym roku na Netflixie W ciągu pierwszych trzech dni od premiery Maszyna do zabijania wygenerowała 71,4 miliona godzin oglądania na całym świecie. Przy czasie trwania wynoszącym godzinę i czterdzieści dziewięć minut oznacza to około 39,3 miliona wyświetleń.

Dzięki temu film stał się jedną z największych premier Netflixa w historii oraz drugą największą premierą filmową platformy w 2026 roku. Wyprzedza go jedynie produkcja The Rip, która w analogicznym okresie osiągnęła 41,6 miliona wyświetleń. Dane serwisu FlixPatrol pokazują również globalny zasięg produkcji. W pierwszych dniach od premiery War Machine znalazł się na pierwszym miejscu listy najchętniej oglądanych filmów w aż 80 z 87 monitorowanych krajów. Tytuł dominował w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. W części rynków azjatyckich film początkowo zajmował drugie lub trzecie miejsce, jednak już drugiego dnia wskoczył na pozycję lidera między innymi w Indiach, Indonezji, Korei Południowej i Tajlandii. Jedynym krajem, w którym produkcja nie dotarła na pierwsze miejsce zestawienia, pozostaje Wietnam.

Sukces oglądalnościowy sprawił, że twórcy szybko zaczęli mówić o przyszłości projektu. Reżyser Patrick Hughes oraz Alan Ritchson potwierdzili, że kontynuacja filmu znajduje się już na wczesnym etapie prac. Jeśli zainteresowanie widzów utrzyma się w kolejnych tygodniach, Maszyna do zabijania ma realną szansę trafić do grona najpopularniejszych filmów w historii Netflixa. Wszystko wskazuje więc na to, że platforma może właśnie zyskać kolejną widowiskową serię science fiction. Fabuła War Machine skupia się na grupie rekrutów jednostki Rangersów, którzy w dniu swojego ostatniego testu szkoleniowego muszą walczyć o przetrwanie. Niespodziewanie stają się bowiem celem potężnego, uzbrojonego robota, który zamienia ćwiczenia w śmiertelnie niebezpieczną grę. Obok Ritchsona w filmie występują także Dennis Quaid oraz Esai Morales. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Patrick Hughes. Produkcja nie trafiła do kin i od razu pojawiła się w katalogu Netflixa, gdzie szybko zdobyła sporą popularność. W serwisie Rotten Tomatoes film może pochwalić się wynikiem 69% pozytywnych recenzji krytyków oraz 76% ocen od widzów. Maszyna do zabijania – recenzja filmu. Inwazja z kosmosu

