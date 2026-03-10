Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najlepszych filmów science fiction zadebiutował na VOD. Na ponad tydzień przed polską premierą kinową

Radosław Krajewski
2026/03/10 19:00
0
0

Polscy widzowie wciąż muszą czekać na premierę, gdy w Ameryce film można już obejrzeć w domu.

Przed miesiącem w amerykańskich kinach zadebiutował nowy film science fiction, Baw się dobrze i przeżyj, za który odpowiadał Gore Verbinski, reżyser Piratów z Karaibów. Briarcliff Entertainment zdecydowało się nawet opóźnić premierę filmu na VOD z powodu dużego zainteresowania produkcją w kinach. Bez żadnych zapowiedzi studio zdecydowało się umieścić swój film na VOD właśnie dzisiaj i produkcja jest już dostępna w amerykańskich serwisach streamingowych. Co ciekawe, polscy widzowie muszą czekać na premierę jeszcze niecałe półtora tygodnia.

Baw się dobrze i przeżyj
Baw się dobrze i przeżyj

Baw się dobrze i przeżyj już dostępny w amerykańskich serwisach VOD. Polscy widzowie na premierę muszą poczekać nieco dłużej

Film zadebiutował na dużym ekranie 13 lutego 2026 roku. Produkcja szybko zwróciła uwagę krytyków, którzy docenili nietypowe połączenie humoru z poważną tematyką dotyczącą rozwoju sztucznej inteligencji. Film może pochwalić się wynikiem 83% pozytywnych recenzji od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Również widzowie ocenili go bardzo dobrze, przyznając mu 85% pozytywnych opinii.

Dobre przyjęcie nie przełożyło się jednak na sukces finansowy. Według najnowszych danych film zarobił w kinach 8,6 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów dolarów. W efekcie produkcja nie spełniła oczekiwań finansowych w box office, ale mimo tego Briarcliff Entertainment zadowolone jest z osiągniętych wyników.

GramTV przedstawia:

Historia skupia się na bohaterze granym przez Sama Rockwella, który twierdzi, że pochodzi z przyszłości zdominowanej przez sztuczną inteligencję. W desperackiej próbie uratowania świata mężczyzna porywa ludzi w jednej z restauracji w Los Angeles i próbuje przekonać ich do udziału w swojej misji.

W obsadzie znaleźli się również: Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry oraz Tom Taylor.

Przypomnijmy, że Baw się dobrze i przeżyj zadebiutuje w polskich kinach dopiero 20 marca.

Źródło:https://screenrant.com/good-luck-have-fun-dont-die-movie-digital-release-date-gore-verbinski/

Tagi:

Popkultura
film
premiera
science fiction
streaming
Gore Verbinski
vod
sci-fi
Good Luck, Have Fun, Don’t Die
Baw się dobrze i przeżyj
Briarcliff Entertainment
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112