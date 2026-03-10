Jeden z najlepszych filmów science fiction zadebiutował na VOD. Na ponad tydzień przed polską premierą kinową

Przed miesiącem w amerykańskich kinach zadebiutował nowy film science fiction, Baw się dobrze i przeżyj, za który odpowiadał Gore Verbinski, reżyser Piratów z Karaibów. Briarcliff Entertainment zdecydowało się nawet opóźnić premierę filmu na VOD z powodu dużego zainteresowania produkcją w kinach. Bez żadnych zapowiedzi studio zdecydowało się umieścić swój film na VOD właśnie dzisiaj i produkcja jest już dostępna w amerykańskich serwisach streamingowych. Co ciekawe, polscy widzowie muszą czekać na premierę jeszcze niecałe półtora tygodnia.
Film zadebiutował na dużym ekranie 13 lutego 2026 roku. Produkcja szybko zwróciła uwagę krytyków, którzy docenili nietypowe połączenie humoru z poważną tematyką dotyczącą rozwoju sztucznej inteligencji. Film może pochwalić się wynikiem 83% pozytywnych recenzji od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Również widzowie ocenili go bardzo dobrze, przyznając mu 85% pozytywnych opinii.
