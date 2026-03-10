Jeden z najlepszych filmów science fiction zadebiutował na VOD. Na ponad tydzień przed polską premierą kinową

Polscy widzowie wciąż muszą czekać na premierę, gdy w Ameryce film można już obejrzeć w domu.

Przed miesiącem w amerykańskich kinach zadebiutował nowy film science fiction, Baw się dobrze i przeżyj, za który odpowiadał Gore Verbinski, reżyser Piratów z Karaibów. Briarcliff Entertainment zdecydowało się nawet opóźnić premierę filmu na VOD z powodu dużego zainteresowania produkcją w kinach. Bez żadnych zapowiedzi studio zdecydowało się umieścić swój film na VOD właśnie dzisiaj i produkcja jest już dostępna w amerykańskich serwisach streamingowych. Co ciekawe, polscy widzowie muszą czekać na premierę jeszcze niecałe półtora tygodnia. Baw się dobrze i przeżyj już dostępny w amerykańskich serwisach VOD. Polscy widzowie na premierę muszą poczekać nieco dłużej Film zadebiutował na dużym ekranie 13 lutego 2026 roku. Produkcja szybko zwróciła uwagę krytyków, którzy docenili nietypowe połączenie humoru z poważną tematyką dotyczącą rozwoju sztucznej inteligencji. Film może pochwalić się wynikiem 83% pozytywnych recenzji od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Również widzowie ocenili go bardzo dobrze, przyznając mu 85% pozytywnych opinii.

Dobre przyjęcie nie przełożyło się jednak na sukces finansowy. Według najnowszych danych film zarobił w kinach 8,6 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów dolarów. W efekcie produkcja nie spełniła oczekiwań finansowych w box office, ale mimo tego Briarcliff Entertainment zadowolone jest z osiągniętych wyników.

Historia skupia się na bohaterze granym przez Sama Rockwella, który twierdzi, że pochodzi z przyszłości zdominowanej przez sztuczną inteligencję. W desperackiej próbie uratowania świata mężczyzna porywa ludzi w jednej z restauracji w Los Angeles i próbuje przekonać ich do udziału w swojej misji. W obsadzie znaleźli się również: Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry oraz Tom Taylor. Przypomnijmy, że Baw się dobrze i przeżyj zadebiutuje w polskich kinach dopiero 20 marca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.