Netflix ma wielki hit science fiction? Pierwsze recenzje dzisiejszej filmowej premiery

Dzisiaj na Netflixie zadebiutował nowy akcyjniak science fiction Maszyna do zabijania z Alanem Ritchsonem w głównej roli. Produkcja doczekała się już pierwszych recenzji, które są mieszane, chociaż przeważają pozytywne oceny. Obecnie strony takie jak Rotten Tomatoes i Metacritic dopiero agregują recenzje, więc na pełne wyniki musimy jeszcze trochę poczekać, ale już teraz z opinii wyłania się obraz filmu widowiskowego, ale który cierpi na scenariuszowe niedostatki.

Maszyna do zabijania – pierwsze recenzje nowego filmu science fiction od Netflixa

Krytycy chwalą przede wszystkim efektowną akcję w Maszynie do zabijania. Uważają, że to głupi, absurdalny film, który dostarcza jednak sporo rozrywki. Niektórzy recenzenci zachwyceni są scenami akcji, które są dynamiczne i widowiskowe, a główny bohater, w którego wciela się Alan Ritchson, to postać, której chce się kibicować w walce z obcą cywilizacją. Film ma mieć dobre tempo, niezłych drugoplanowych bohaterów i dobrą, jak na streamingowe standardy, realizację. Pojawiają się jednak zarzuty o propagandowe podejście do ukazywania amerykańskiej armii. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.