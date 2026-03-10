Minęło 19 lat od premiery jednego z najważniejszych filmów komiksowych. Dzisiaj to ikona tego gatunku

Produkcja otworzyła drogę do rozwoju kariery Zackowi Snyderowi.

Dokładnie 9 marca 2007 roku do kin trafił film 300 w reżyserii Zacka Snydera. Tym samym produkcja obchodzi swoją dziewiętnastą rocznicę i wciąż pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych widowisk inspirowanych komiksami, które w istotny sposób wpłynęło na rozwój współczesnego kina superbohaterskiego i blockbusterowego. 300 – minęło dziewiętnaście lat od premiery wielkiego widowiska Zacka Snydera Film powstał na podstawie komiksu Franka Millera i Lynn Varley wydanego przez Dark Horse. Opowiada historię bitwy pod Termopilami, w której król Leonidas prowadzi oddział trzystu Spartan przeciwko ogromnej armii perskiej. Choć opowieść bazuje na wydarzeniach historycznych, twórcy postawili przede wszystkim na komiksową stylizację i widowiskową narrację.

To właśnie styl okazał się jednym z największych cech charakterystycznych produkcji. Snyder zdecydował się na bardzo wierne odwzorowanie kadrów z oryginalnego komiksu, planując sceny w taki sposób, aby przypominały ilustracje Millera. Efektem był niezwykle charakterystyczny obraz pełen spowolnień, kontrastowego oświetlenia oraz przesadzonej, niemal operowej brutalności. W momencie premiery taka estetyka była czymś wyjątkowym i szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów filmu, jak i późniejszego stylu tego reżysera. 300 okazało się również ogromnym sukcesem finansowym. Produkcja zarobiła 468,8 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 65 milionów dolarów. Dzięki temu znalazła się wśród najbardziej dochodowych filmów 2007 roku i udowodniła, że widowiska oparte na komiksach mogą osiągać spektakularne wyniki także poza typowym gatunkiem superbohaterskim.

Film bardzo szybko przeniknął do popkultury. Wiele scen oraz cytatów było później parodiowanych w innych filmach, serialach i programach telewizyjnych. Sukces produkcji wywołał także chwilowy powrót popularności widowisk inspirowanych antykiem i mitologią. W kolejnych latach pojawiły się m.in. nowe interpretacje klasycznych historii, w tym film Starcie tytanów z 2010 roku. Dla Zacka Snydera była to dopiero druga pełnometrażowa produkcja w karierze. Reżyser zwrócił na siebie uwagę wcześniej remake’iem Świtu żywych trupów, jednak to właśnie 300 uczyniło z niego jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców współczesnego kina. Sukces filmu otworzył mu drogę do kolejnych adaptacji komiksów. W następnych latach Snyder nakręcił między innymi Watchmen. Strażnicy, a później stanął na czele filmowego uniwersum DC wytwórni Warner Bros. Odpowiadał za wyreżyserowanie Człowieka ze stali oraz Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, a także rozpoczął prace nad Ligą sprawiedliwości. Choć późniejsze projekty spotykały się z mieszanymi opiniami, wpływ reżysera na współczesne kino komiksowe pozostaje niepodważalny.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.