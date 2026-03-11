Kultowy film sensacyjny powraca w nowej odsłonie. Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji

W głównej roli gwiazda niewdanego serialu Marvela.

Netflix zaprezentowała pierwszy zwiastun serialowej adaptacji powieści Człowiek w ogniu autorstwa A. J. Quinnell. W głównej roli pojawia się Yahya Abdul-Mateen II, który wciela się w Johna Creasy’ego, byłego najemnika i żołnierza sił specjalnych próbującego odnaleźć sens życia po traumatycznych doświadczeniach z frontu. Zwiastun serialu zobaczycie poniżej. Człowiek w ogniu – pierwszy zwiastun nowego serialu Netflixa na podstawie kultowej książki Produkcja zadebiutuje w serwisie 30 kwietnia i zapowiada historię pełną brutalnej akcji oraz osobistego dramatu. Bohater, naznaczony zespołem stresu pourazowego po trzech misjach w Iraku i Afganistanie, trafia do Rio de Janeiro, gdzie próbuje uciec przed własną przeszłością. Zamiast spokoju znajduje jednak kolejną wojnę. Creasy wyrusza na niebezpieczną misję zemsty po śmierci swojego jedynego przyjaciela, jednocześnie starając się ochronić córkę poległego towarzysza przed ludźmi odpowiedzialnymi za tragedię jej rodziny.

Serial bazuje na dwóch powieściach z cyklu o Johnie Creasym, czyli Man on Fire z 1980 roku oraz The Perfect Kill z 1992 roku. Postać ta pojawiała się także w kolejnych książkach autora, takich jak The Blue Ring, Black Horn czy Message From Hell. Historia była już wcześniej przenoszona na ekran. Najbardziej znaną adaptacją pozostaje film Człowiek w ogniu z Denzelem Washingtonem w roli głównej, który w 2004 roku zarobił na świecie około 130 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 60 milionów.

GramTV przedstawia:

W obsadzie serialu znaleźli się również: Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor oraz Billie Boullet. Za scenariusz i nadzór kreatywny odpowiada Kyle Killen, który pełni także funkcję showrunnera. Projekt powstaje przy współpracy studiów New Regency Productions oraz Chernin Entertainment. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Arnon Milchan, Peter Chernin, Steven Caple Jr. oraz sam Abdul-Mateen II.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.