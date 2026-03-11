Zaloguj się lub Zarejestruj

Kultowy film sensacyjny powraca w nowej odsłonie. Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji

Radosław Krajewski
2026/03/11 07:00
0
0

W głównej roli gwiazda niewdanego serialu Marvela.

Netflix zaprezentowała pierwszy zwiastun serialowej adaptacji powieści Człowiek w ogniu autorstwa A. J. Quinnell. W głównej roli pojawia się Yahya Abdul-Mateen II, który wciela się w Johna Creasy’ego, byłego najemnika i żołnierza sił specjalnych próbującego odnaleźć sens życia po traumatycznych doświadczeniach z frontu. Zwiastun serialu zobaczycie poniżej.

Człowiek w ogniu
Człowiek w ogniu

Człowiek w ogniu – pierwszy zwiastun nowego serialu Netflixa na podstawie kultowej książki

Produkcja zadebiutuje w serwisie 30 kwietnia i zapowiada historię pełną brutalnej akcji oraz osobistego dramatu. Bohater, naznaczony zespołem stresu pourazowego po trzech misjach w Iraku i Afganistanie, trafia do Rio de Janeiro, gdzie próbuje uciec przed własną przeszłością. Zamiast spokoju znajduje jednak kolejną wojnę. Creasy wyrusza na niebezpieczną misję zemsty po śmierci swojego jedynego przyjaciela, jednocześnie starając się ochronić córkę poległego towarzysza przed ludźmi odpowiedzialnymi za tragedię jej rodziny.

Serial bazuje na dwóch powieściach z cyklu o Johnie Creasym, czyli Man on Fire z 1980 roku oraz The Perfect Kill z 1992 roku. Postać ta pojawiała się także w kolejnych książkach autora, takich jak The Blue Ring, Black Horn czy Message From Hell.

Historia była już wcześniej przenoszona na ekran. Najbardziej znaną adaptacją pozostaje film Człowiek w ogniu z Denzelem Washingtonem w roli głównej, który w 2004 roku zarobił na świecie około 130 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 60 milionów.

GramTV przedstawia:

W obsadzie serialu znaleźli się również: Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy, Paul Ben-Victor oraz Billie Boullet. Za scenariusz i nadzór kreatywny odpowiada Kyle Killen, który pełni także funkcję showrunnera.

Projekt powstaje przy współpracy studiów New Regency Productions oraz Chernin Entertainment. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Arnon Milchan, Peter Chernin, Steven Caple Jr. oraz sam Abdul-Mateen II.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/man-on-fire-tv-series-trailer-yahya-abdul-matten-netflix-1236526185/

Tagi:

Popkultura
data premiery
serial
Netflix
streaming
ekranizacja
Yahya Abdul-Mateen II
Człowiek w ogniu
Kyle Killen
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112