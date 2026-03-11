Kultowy film sensacyjny powraca w nowej odsłonie. Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun oczekiwanej produkcji

Netflix zaprezentowała pierwszy zwiastun serialowej adaptacji powieści Człowiek w ogniu autorstwa A. J. Quinnell. W głównej roli pojawia się Yahya Abdul-Mateen II, który wciela się w Johna Creasy’ego, byłego najemnika i żołnierza sił specjalnych próbującego odnaleźć sens życia po traumatycznych doświadczeniach z frontu. Zwiastun serialu zobaczycie poniżej.
Człowiek w ogniu – pierwszy zwiastun nowego serialu Netflixa na podstawie kultowej książki
Produkcja zadebiutuje w serwisie 30 kwietnia i zapowiada historię pełną brutalnej akcji oraz osobistego dramatu. Bohater, naznaczony zespołem stresu pourazowego po trzech misjach w Iraku i Afganistanie, trafia do Rio de Janeiro, gdzie próbuje uciec przed własną przeszłością. Zamiast spokoju znajduje jednak kolejną wojnę. Creasy wyrusza na niebezpieczną misję zemsty po śmierci swojego jedynego przyjaciela, jednocześnie starając się ochronić córkę poległego towarzysza przed ludźmi odpowiedzialnymi za tragedię jej rodziny.
