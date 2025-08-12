Dragon Age: The Veilguard powinno zostać kozłem ofiarnym, aby Mass Effect 5 było lepsze - uważa były pracownik BioWare

Twórca serii Dragon Age stawia sprawę jasno.

Dragon Age: The Veilguard okazało się jedną z najgorszych premier BioWare w historii studia, a wielu fanów zwraca uwagę, że deweloper nie miał spokojnego debiutu od czasów Mass Effect 2 w 2010 roku. W tym czasie studio opuściła ogromna liczba kluczowych twórców, często w wyniku nagłych zwolnień. Obecnie BioWare, które dawniej prowadziło kilka projektów równolegle, koncentruje wszystkie swoje siły na Mass Effect 5. Celem jest przełamanie złej passy po Andromedzie i wytyczenie dla serii nowej drogi. BioWare powinno wykorzystać Dragon Age: The Veilguard jako kozła ofiarnego. Tak radzi weteran studia Mark Darrah, wieloletni weteran BioWare, były producent wykonawczy serii Dragon Age, który opuścił studio w 2020 roku, a później pełnił funkcję konsultanta przy The Veilguard, uważa, że nowa struktura pracy może wyjść projektowi na dobre.

Szczerze mówiąc, zespół Mass Effect będzie mógł wskazać na The Veilguard i powiedzieć: „powinniśmy unikać niektórych z tych rzeczy, bo zobaczcie, co się stało”. Zachęcałbym wręcz ten zespół, by obarczył Veilguard winą tak bardzo, jak to konieczne, żeby uzyskać to, czego potrzebują od szefostwa. Darrah podkreślił, że w przeszłości projekty BioWare często rywalizowały ze sobą o zasoby i „kanibalizowały” nawzajem swoje zespoły, co niekiedy uniemożliwiało odpowiednie wsparcie po premierze. Teraz, bez takich wewnętrznych tarć i podzielonej uwagi, efekty mogą być lepsze, nawet przy mniejszej liczbie pracowników, przynajmniej w teorii. Jednocześnie były producent nie kryje wątpliwości co do długofalowych skutków strategii skupienia się tylko na jednym projekcie. Żyjemy w świecie, w którym problemem pracy nad jednym projektem jest to, że pojawia się pewien cykl boomu i zastoju, gdzie najpierw bardzo się rozrastasz, a potem musisz się skurczyć. Wygląda na to, że EA próbuje przejść na model, w którym ludzie płynniej przechodzą między różnymi zespołami w ramach całej organizacji. Może to będzie w porządku. Może się uda. Ale to się jeszcze okaże.

Choć Darrah nie pracuje już w BioWare, jego opinia ma wagę, spędził w studiu dekady i wciąż współpracuje z nim przy wybranych projektach. Jeśli zespół nowego Mass Effect faktycznie wyciągnie wnioski z problemów The Veilguard, jest szansa, że kolejna gra będzie lepsza. Jednak wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy BioWare potrafi jeszcze odtworzyć magię, która kiedyś wyniosła ich gry na szczyt. Warto również wspomnieć, że w tym samym wywiadzie Darrah zarzucił Electronic Arts, że firma jest przeciwna remasterom. Z tego właśnie powodu trylogia Dragon Age nie otrzymała kolekcji odświeżonych wersji na wzór Mass Effect: Edycja legendarna.

