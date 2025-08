EA FC 26 – wyciekła animacja walkoutu w Ultimate Team. Jak wygląda otwieranie paczek?

EA FC 26 coraz bliżej, a jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji ponownie będzie tryb Ultimate Team. Otwieranie paczek i polowanie na walkouty to kluczowy element tej zabawy. Teraz do sieci trafił materiał wideo pokazujący, jak wygląda animacja walkoutu w EA FC 26 – i co się dzieje, jeśli w paczce trafią się aż dwie gwiazdy.

EA FC 26 – jak wygl ąda animacja walkoutu ?

Walkout w EA FC oznacza gracza z wysoką oceną ogólną – zazwyczaj 86 lub więcej, lub też kartę specjalną. Jak ujawnił jeden z użytkowników Twittera/X, EA FC 26 zrywa z dobrze znaną animacją długiego tunelu z FC 25. Tym razem podczas otwierania paczki widzimy dynamiczne cięcia – ukazujące po kolei pozycję zawodnika, jego narodowość, ligę oraz klub.

