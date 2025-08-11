"Piep**** EA". Tak społeczność Dragon Age komentuje brak odświeżonych wersji gier

Niedawne ujawnienie, że Electronic Arts zablokowało powstanie remasterów pierwszych trzech części Dragon Age, wywołało falę frustracji wśród fanów serii. Przypomnijmy, że były producent Mark Darrah zdradził, że pomysł odświeżonej trylogii został odrzucony, mimo iż wcześniej zespół odpowiedzialny za Mass Effect uzyskał zgodę na stworzenie Legendary Edition. Zwrócono uwagę, że ta kontrowersyjna decyzja odebrała fanom szansę na ponowne zanurzenie się w świecie pierwszych odsłon serii jeszcze przed premierą The Veilguard.

Fani Dragon Age poirytowani na EA

Fani jednak znaleźli sposób, by głośno wyrazić swoje niezadowolenie. Przenieśli swój protest na Wplace – interaktywną mapę wzorowaną na słynnym r/Place z Reddita, gdzie użytkownicy mogą co 30 sekund pokolorować jedno pole, wspólnie tworząc obrazy i wiadomości. Co zrobiła społeczność Dragon Age? Zajęła na mapie obszar Kirkwall w Szkocji – nawiązując do miasta z Dragon Age II.