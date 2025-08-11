Zaloguj się lub Zarejestruj

"Piep**** EA". Tak społeczność Dragon Age komentuje brak odświeżonych wersji gier

Jakub Piwoński
2025/08/11 10:30
Przestrzenią wyrażania frustracji stało się Wplace.

Niedawne ujawnienie, że Electronic Arts zablokowało powstanie remasterów pierwszych trzech części Dragon Age, wywołało falę frustracji wśród fanów serii. Przypomnijmy, że były producent Mark Darrah zdradził, że pomysł odświeżonej trylogii został odrzucony, mimo iż wcześniej zespół odpowiedzialny za Mass Effect uzyskał zgodę na stworzenie Legendary Edition. Zwrócono uwagę, że ta kontrowersyjna decyzja odebrała fanom szansę na ponowne zanurzenie się w świecie pierwszych odsłon serii jeszcze przed premierą The Veilguard.

Wplace i irytacja fanów Dragon Age
Fani Dragon Age poirytowani na EA

Fani jednak znaleźli sposób, by głośno wyrazić swoje niezadowolenie. Przenieśli swój protest na Wplace – interaktywną mapę wzorowaną na słynnym r/Place z Reddita, gdzie użytkownicy mogą co 30 sekund pokolorować jedno pole, wspólnie tworząc obrazy i wiadomości. Co zrobiła społeczność Dragon Age? Zajęła na mapie obszar Kirkwall w Szkocji – nawiązując do miasta z Dragon Age II.

Początkowo w pikselowym Kirkwall pojawiały się głównie fanowskie memy i postacie z gier. Jednak po informacji o odrzuconych remasterach miejsce to stało się centrum otwartego sprzeciwu wobec EA. Na mapie można zobaczyć pikselowe napisy wprost krytykujące wydawcę. Fani nie szczędzą słów mówiąc wprost “Pieprzyć EA!

Mimo negatywnych emocji widać też, że marka wciąż cieszy się ogromnym uznaniem. Fani tworzą rysunki ulubionych bohaterów i celebrują wszystkie cztery gry z serii, dając wyraźny sygnał, że – jak powiedziała scenarzystka Sheryl Chee – Dragon Age „należy do fanów” i nie da się go zabić. Wplace zmaga się czasem z problemami technicznymi, ale gdy tylko serwery są aktywne, aktywni są także miłośnicy gry.

Źródło:https://www.thegamer.com/dragon-age-remastered-trilogy-cancelled-by-ea-fans-angry-messages-on-wplace/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


