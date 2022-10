Zapowiedź Need for Speed Unbound już za chwilę. Znamy dokładną datę

Dzisiaj rano pisaliśmy, że według Electronics Arts szykuje się do prezentacji nowej odsłony serii Need for Speed. Zgodnie z tymi doniesieniami, najnowsza część gry – występująca rzekomo pod tytułem Unbound – ma doczekać się oficjalnej zapowiedzi jeszcze w tym tygodniu. I wygląda na to, że jest to prawda – na stronie cyklu na YouTube pojawił się link do wideo, które ma zostać pokazane dokładnie 6 października (w ten czwartek) o godzinie 17:00. Wspomniany link zamieszczamy na samym dole.

Data premiery Need for Speed Unbound