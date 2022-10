Need for Speed Unbound gotowy do prezentacji. EA pokazuje pierwsze fragmenty gry

Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound zadebiutuje na rynku już 2 grudnia. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zamawiając grę w przedsprzedaży, otrzymacie do niej dostęp na trzy dni przed premierą.

Wczytywanie ramki mediów.