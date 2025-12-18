Nowy survival horror od TeamKill Media na gameplayu. Code Violet wywołało dyskusję

Studio TeamKill Media zaprezentowało pierwszy oficjalny gameplay z Code Violet. Materiał wzbudził zainteresowanie graczy – i to nie tylko za sprawą klimatu rodem z Dino Crisis. Code Violet to połączenie survival horroru i science fiction, osadzone w odległej przyszłości na planecie Trappist 1-E. Zaprezentowany materiał pokazuje mroczne wnętrza kompleksu badawczego, skradanie się oraz walkę przy ograniczonych zasobach, wyraźnie stawiając na napięcie i poczucie zagrożenia.

Code Violet – gameplay, bohaterka i kontrowersje

Choć w grze pojawiają się krwiożercze dinozaury i wątki podróży w czasie, największe poruszenie wywołał sposób prezentacji głównej bohaterki. Violet Sinclair została zaprojektowana w estetyce, która przywodzi na myśl Stellar Blade – zarówno pod względem ujęć kamery, jak i samych strojów.