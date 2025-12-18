Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy survival horror od TeamKill Media na gameplayu. Code Violet wywołało dyskusję

Mikołaj Berlik
2025/12/18 13:00
Nowy horror sci-fi inspirowany Dino Crisis trafi wyłącznie na PS5.

Studio TeamKill Media zaprezentowało pierwszy oficjalny gameplay z Code Violet. Materiał wzbudził zainteresowanie graczy – i to nie tylko za sprawą klimatu rodem z Dino Crisis. Code Violet to połączenie survival horroru i science fiction, osadzone w odległej przyszłości na planecie Trappist 1-E. Zaprezentowany materiał pokazuje mroczne wnętrza kompleksu badawczego, skradanie się oraz walkę przy ograniczonych zasobach, wyraźnie stawiając na napięcie i poczucie zagrożenia.

Code Violet – gameplay, bohaterka i kontrowersje

Choć w grze pojawiają się krwiożercze dinozaury i wątki podróży w czasie, największe poruszenie wywołał sposób prezentacji głównej bohaterki. Violet Sinclair została zaprojektowana w estetyce, która przywodzi na myśl Stellar Blade – zarówno pod względem ujęć kamery, jak i samych strojów.

Listy zawartości edycji specjalnych ujawniają zestawy kostiumów o sugestywnych nazwach, takich jak „Ms. Sassy Sinclair”, „Big Sky Cowgirl” czy „Pinup Swimsuit”. Wyraźnie widać, że twórcy chcą przyciągnąć uwagę nie tylko klimatem grozy, ale również mocno stylizowaną oprawą wizualną protagonistki.

Od strony fabularnej Code Violet zapowiada historię kobiety porwanej z przeszłości, która ma zostać surogatką dla bezpłodnej kolonii w XXV wieku. Po przebudzeniu w kompleksie bioinżynieryjnym Violet musi walczyć o przetrwanie, korzystając z mechanik skradania, ograniczonej amunicji i zarządzania ekwipunkiem. Każda decyzja dotycząca zasobów ma mieć realne znaczenie.

Code Violet zmierza wyłącznie na PlayStation 5 i ma wykorzystywać możliwości konsoli, w tym haptykę, adaptacyjne spusty oraz ray tracing. Premiera została zaplanowana na 10 stycznia, a tytuł trafi na rynek w wersji standardowej oraz droższej edycji Deluxe.

