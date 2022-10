NFS Unbound w wyższym standardzie cenowym na konsolach. Zawartość specjalnej edycji

Po wielu miesiącach oczekiwań i spekulacji Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało kolejną odsłonę serii Need for Speed. Produkcja o podtytule Unbound będzie zupełnie nowym otwarciem dla marki, która celuje w nieco młodszego odbiorcę. Liczne kreskówkowe elementy graficzne oraz komiksowe postacie zastępujące prawdziwych aktorów to bez wątpienia odważny i ciekawy ruch, który nie trafił w gusta wszystkich graczy. Need for Speed Unbound będzie jednak prawdziwie next-genowym tytułem, w którego zagramy w 4K z 60 klatkami na sekundę na PS5 i XSX. Za taką wydajność oraz obiecywaną przez twórców jakość rozgrywki, trzeba będzie jednak sporo zapłacić. EA najwidoczniej we wszystkich swoich nadchodzących grach zastosowało wyższy standard cenowy i na konsolach grę kupimy za 349,90 zł.