Graczom nie podoba się bohater Crimson Desert. „Najgorsza grywalna postać, jaka kiedykolwiek powstała”

Jedna z najgłośniejszych premier roku jest obecnie pod nieustannym ostrzałem.

W ostatnich dniach trudno nie zauważyć, że Crimson Desert dosłownie zalewa branżowe media i społeczność graczy. Bez wątpienia mamy do czynienia z jednym z najgorętszych tytułów tego roku, który od premiery budzi ogromne emocje. W przypadku tak dużych produkcji każdy element trafia pod lupę odbiorców – od mechanik, przez fabułę, aż po postacie. W Crimson Desert szczególną uwagę zwrócono na ten najbardziej centralny – głównego bohatera. Crimson Desert – główny bohater jest jednym ze słabszych elementów gry? Mowa o Kliffie, który od początku spotyka się z wyraźną krytyką ze strony graczy. Choć opinie o samej grze są mocno podzielone, w jednym punkcie panuje zaskakująca zgodność – protagonista uznawany jest za jedną z najsłabszych części całej produkcji. Wielu graczy określa go jako postać pozbawioną charakteru, która pełni jedynie funkcję „nośnika fabuły”.

Zarzuty wobec Kliffa koncentrują się głównie na jego pasywności i braku wyrazistej osobowości. Gracze wskazują, że bohater rzadko reaguje na wydarzenia, a jego motywacje pozostają niejasne lub praktycznie nieistniejące. W skrajnych opiniach pojawiają się nawet stwierdzenia, że postać mogłaby zostać zastąpiona przez dowolnego, niemego awatara – bez większego wpływu na odbiór historii. Jeden z komentarzy na Reddit brzmi:

Myślę, że Kliff z łatwością może wygrać nagrodę za „najgorszą grywalną postać, jaka kiedykolwiek powstała” – RemoDev Krytyka bohatera wpisuje się w szerszy problem, na który zwracano uwagę jeszcze przed premierą. Twórcy mieli skupić się przede wszystkim na budowie rozległego świata i systemów rozgrywki, co – zdaniem części graczy – odbyło się kosztem fabuły. W efekcie historia i jej centralna postać sprawiają wrażenie mniej dopracowanych niż pozostałe elementy gry. Co ciekawe, mimo tego pojawiają się głosy, że bardzo ważne jest trzymanie się w grze głównego wątku fabularnego. W społeczności pojawiają się też sugestie, że lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie stworzenia własnej postaci. Studio Pearl Abyss ma doświadczenie w tym zakresie dzięki Black Desert, dlatego część graczy uważa, że taki krok mógłby lepiej sprawdzić się w przypadku tak otwartej produkcji. Crimson Desert pozostaje więc tytułem, który jednocześnie imponuje skalą i dzieli odbiorców. Jedno jest jednak pewne – dyskusja wokół gry nie słabnie, a postać Kliffa stała się jednym z jej najbardziej kontrowersyjnych elementów. Co istotne, gra została właśnie zaktualizowana. Wczytywanie ramki mediów. Przeczytaj recenzję gry Crimson Desert

