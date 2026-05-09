Ten problem techniczny ciągnie się za Diablo 4 od dnia premiery

Co na to Blizzard?

Trzynasty sezon Diablo 4 okazał się ogromnym sukcesem. Gra ponownie notuje rekordowe wyniki aktywności, a duży udział w tym ma oczywiście rozszerzenie Lord of Hatred, które wyraźnie odświeżyło zainteresowanie produkcją Blizzarda. Nie oznacza to jednak, że społeczność przestała zwracać uwagę na problemy techniczne, które — według części graczy — ciągną się za Diablo 4 od samej premiery. Ten problem techniczny ciągnie się za Diablo 4 od dnia premiery Na Reddicie ogromną popularność zdobył wpis użytkownika asmallman twierdzącego, że Diablo 4 nadal cierpi na tzw. memory leak, czyli wyciek pamięci. W praktyce chodzi o sytuację, w której gra stopniowo zużywa coraz więcej pamięci RAM i VRAM, nie zwalniając wcześniej wykorzystanych zasobów. Efekt? Coraz większe przycięcia, spadki płynności, a w skrajnych przypadkach nawet zawieszanie całego komputera.

Autor wpisu pokazał również screeny z Menedżera zadań Windowsa. Na jednym z nich widać, że po dłuższej sesji Diablo 4 wykorzystuje już ponad 35 GB pamięci RAM z dostępnych 64 GB. Gracz twierdzi, że problem nasila się z czasem — im dłużej działa gra, tym bardziej rośnie zużycie pamięci i pojawiają się przycięcia obrazu. Co ciekawe, użytkownik porównał Diablo 4 do Star Citizen, czyli gry regularnie krytykowanej za fatalną optymalizację. Według niego nawet produkcja science fiction zużywa mniej pamięci niż Diablo 4 i robi to w bardziej przewidywalny sposób. Autor wpisu przekonuje też, że próbował praktycznie wszystkiego: reinstalacji gry, wyłączenia generatorów klatek, obniżania ustawień, zmiany sterowników czy nawet wymiany pamięci RAM. Nic nie miało jednak trwale rozwiązać problemu. Dyskusja szybko przerodziła się w większą debatę o stanie technicznym gry. Jeden z komentujących napisał: Tak, widziałem to samo. Nie pomaga też fakt, że część fanów Blizzarda nie potrafi zaakceptować, że gra studia może mieć kod spaghetti.

Inny użytkownik dodał jeszcze krócej: Tak, to trwa od premiery gry. Mnie też to wkurza. Warto podkreślić, że nie każdy gracz doświadcza tego problemu w takim samym stopniu. Memory leak może zależeć od konfiguracji sprzętu, sterowników czy ustawień graficznych. Mimo to podobne zgłoszenia dotyczą zarówno kart AMD, jak i NVIDII, a temat wraca regularnie od kilku lat. Co należy podkreślić – to problem graczy PC. reddit

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










