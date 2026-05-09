Ten problem techniczny ciągnie się za Diablo 4 od dnia premiery
Na Reddicie ogromną popularność zdobył wpis użytkownika asmallman twierdzącego, że Diablo 4 nadal cierpi na tzw. memory leak, czyli wyciek pamięci. W praktyce chodzi o sytuację, w której gra stopniowo zużywa coraz więcej pamięci RAM i VRAM, nie zwalniając wcześniej wykorzystanych zasobów. Efekt? Coraz większe przycięcia, spadki płynności, a w skrajnych przypadkach nawet zawieszanie całego komputera.
Autor wpisu pokazał również screeny z Menedżera zadań Windowsa. Na jednym z nich widać, że po dłuższej sesji Diablo 4 wykorzystuje już ponad 35 GB pamięci RAM z dostępnych 64 GB. Gracz twierdzi, że problem nasila się z czasem — im dłużej działa gra, tym bardziej rośnie zużycie pamięci i pojawiają się przycięcia obrazu.
Co ciekawe, użytkownik porównał Diablo 4 do Star Citizen, czyli gry regularnie krytykowanej za fatalną optymalizację. Według niego nawet produkcja science fiction zużywa mniej pamięci niż Diablo 4 i robi to w bardziej przewidywalny sposób.
Autor wpisu przekonuje też, że próbował praktycznie wszystkiego: reinstalacji gry, wyłączenia generatorów klatek, obniżania ustawień, zmiany sterowników czy nawet wymiany pamięci RAM. Nic nie miało jednak trwale rozwiązać problemu. Dyskusja szybko przerodziła się w większą debatę o stanie technicznym gry. Jeden z komentujących napisał:
Tak, widziałem to samo. Nie pomaga też fakt, że część fanów Blizzarda nie potrafi zaakceptować, że gra studia może mieć kod spaghetti.
Inny użytkownik dodał jeszcze krócej:
Tak, to trwa od premiery gry. Mnie też to wkurza.
Warto podkreślić, że nie każdy gracz doświadcza tego problemu w takim samym stopniu. Memory leak może zależeć od konfiguracji sprzętu, sterowników czy ustawień graficznych. Mimo to podobne zgłoszenia dotyczą zarówno kart AMD, jak i NVIDII, a temat wraca regularnie od kilku lat. Co należy podkreślić – to problem graczy PC.
