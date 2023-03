Naughty Dog już pracuje nad rozwiązaniem problemów The Last of Us Part 1 na PC

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj miała miejsce premiera pecetowej wersji The Last of Us Part 1. Niestety nie wszystko poszło po myśli Sony oraz studia Naughty Dog. Przygody Joela i Ellie borykają się na komputerach osobistych z poważnymi problemami technicznymi. Deweloperzy zapewnili jednak, że zdają sobie sprawę z różnego rodzaju błędów i pracują już nad aktualizacjami, które – miejmy nadzieję – wyeliminują wszelkie niedogodności.

The Last of Us Part 1 na PC wkrótce z aktualizacjami. Naughty Dog bada problemy zgłaszane przez graczy

Na oficjalnym profilu Naughty Dog na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym poinformowano, że zespół „aktywnie bada” zgłaszane przez graczy problemy dotyczące pecetowej wersji The Last of Us Part 1. Deweloperzy zapewnili, że będą na bieżąco informować o udostępnianych aktualizacjach, a ich przygotowanie jest w tym momencie priorytetowe.



Użytkownikom komputerów osobistych, którzy zamierzali ograć The Last of Us Part 1, nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na zapowiedziane przez Naughty Dog „łatki”, które powinny pozytywnie wpłynąć na działanie odświeżonej wersji przygód Joela i Ellie na PC.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji odświeżonego wydania przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I - pół kroku do perfekcji.

